Senegal zdobył Puchar Narodów Afryki. Wielkie emocje, decydowały rzuty karne

W finale Pucharu Narodów Afryki 2022 doszło do starcia, na które wielu kibiców ostrzyło sobie zęby. Senegal spotkał się z Egiptem, a to oznaczało pojedynek dwóch wielkich gwiazd Liverpoolu - Sadio Mane (Senegal) i Mohameda Salaha (Egipt). Faworytem byli Senegalczycy, ale Egipt chciał sprawić kolejną na tym turnieju niespodziankę.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Salah przechytrzył Mane. Senegalczyk przestrzelił karnego

Niedzielny finał mógł się rozpocząć doskonale dla reprezentacji Senegalu. Już w czwartej minucie gry rozpędzonego Saliou Cissa wyciął w polu karnym Mohamed Abdelmonem i sędzia Victor Gomes z RPA podyktował jedenastkę.

Do piłki miał podejść Sadio Mane, a wówczas inny gwiazdor Liverpoolu, Egipcjanin Mohamed Salah, podszedł do swojego bramkarza, by podpowiedzieć mu, jak uderza klubowy kolega z Anfield. Co więcej, do Gabaskiego podszedł też po chwili Mane, by zasugerować jeszcze co innego. Tę wojnę psychologiczną wygrał Salah, bo mocne uderzenie z rzutu karnego Mane z jedenastu metrów świetnie obronił bramkarz Egiptu Gabaski.

W kolejnych minutach działo się niewiele, choć inicjatywę mieli Senegalczycy. Tuż przed przerwą jednak do siatki mógł trafić Mohamed Salah. Gwiazda reprezentacji Egiptu przeprowadziła kapitalną akcję indywidualną prawym skrzydłem, ale jego strzał z kilkunastu metrów doskonale obronił Edouard Mendy. Po 45 minutach w Jaunde było 0:0.

Do 70. minuty przegrywali 0:3. Niewiarygodny powrót w meczu o 3. miejsce PNA

Bezowocna dominacja Senegalu. Liderzy nie istnieli

Druga część spotkania wyglądała podobnie - dominował Senegal, a Egipt próbował szukać pojedynczych szans na zdobycie zwycięskiej bramki. I był tego blisko, gdy na kwadrans przed końcem w świetnej sytuacji głową spudłował Marwan Hamdi.

Więcej prób oddawali jednak Senegalczycy - próbowali Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyate, Saliou Ciss czy Bamba Dieng, jednak żaden z nich nie potrafił pokonać Gabaskiego. Mało widoczni byli za to liderzy obu ekip - Mane i Salah. Bezbramkowy remis po 90 minutach oznaczał dogrywkę w tym niezbyt emocjonującym spotkaniu, już siódmą na całym turnieju.

W dodatkowych 30 minutach dalej Senegal miał wyraźną przewagę, a jego najaktywniejszym zawodnikiem był Bamba Dieng. Napastnik Olympique Marsylia dwukrotnie jednak przegrał pojedynek z Gabaskim. Najpierw nie był w stanie go pokonać płaskim strzałem z kilkunastu metrów, a kilka minut później także uderzeniem głową. Obie próby efektownie obronił bramkarz Egiptu.

"To oni mają reprezentację?!". Maleńkie państwo zadziwia cały kontynent. Wyrzuciło już faworyta

W drugiej części dogrywki Dieng z kolei huknął z dystansu, ale Gabaski raz jeszcze nie dał się zaskoczyć. Pod koniec wreszcie zaatakował Egipt. Najgroźniejsze było kolejne uderzenie Marwana Hamdiego, tym razem z kilkunastu metrów, pod poprzeczkę, jednak Edouard Mendy pozostał czujny w bramce i odbił piłkę. O mistrzostwie Afryki miały więc zadecydować rzuty karne.

Karne tym razem nie dla Egiptu. Senegal mistrzem Afryki!

Jedenastki lepiej wykonywali Senegalczycy. W czterech seriach Gabaski obronił tylko uderzenie Buony Sarra, podczas gdy Edouard Mendy wygrał wojnę nerwów z Mohanadem Lasheenem, a wcześniej Mohamed Abdelmonem trafił tylko w słupek.

Senegal przed ostatnią serią prowadził 3:2, a w piątej kolejce karne mieli wykonywać Sadio Mane i Mohamed Salah. Do piłki podszedł jednak tylko ten pierwszy, który tym razem uderzył równie mocno i w tę samą stronę, co przy niewykorzystanej jedenastce z początku meczu, ale tym razem jego strzał był zdecydowanie bardziej precyzyjny. Senegal zwyciężył w karnych 4:2 i po raz pierwszy w historii sięgnął po Puchar Narodów Afryki.