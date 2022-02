Sensacja w Pucharze Anglii! Obrońca tytułu wyeliminowany przez drugoligowca

W ten weekend rozgrywki Premier League miały przerwę, ale nie oznacza to, że kibice angielskiej piłki nie mieli czym się emocjonować. Ta przerwa była bowiem spowodowana rozgrywkami Pucharu Anglii, których spotkania czwartej rundy odbyły się właśnie w sobotę i niedzielę. Jeden mecz został rozegrany także w piątek i doszło w nim do sensacji, ponieważ Middlesbrough wyeliminowało w nim Manchester United.

Blamaż Leicester City. Drugoligowiec eliminuje obrońcę tytułu

W niedzielę doszło natomiast do kolejnej sensacji, ponieważ z rozgrywkami Pucharu Anglii pożegnał się obrońca tytułu - Leicester City. Podopieczni Brendana Rodgersa ponieśli absolutną klęskę 1:4 w spotkaniu z grającym na co dzień w Championship Nottingham Forest.

Od początku tego meczu mało co wychodziło drużynie Leicester. Goście mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale nie potrafili sobie stworzyć dogodnej sytuacji do zdobycia bramki. Zupełnie inaczej wyglądało to po stronie Nottingham, które stwarzało spore zagrożenie pod bramką Danny'ego Warda.

To przyniosło w końcu efekty w postaci trzech bramek strzelonych w niespełna dziesięć minut. To całkowicie znokautowało drużynę Leicester, która nie potrafiła już się po tym podnieść. Strzelanie zaczął Philip Zinckernagel, już minutę później na prowadzenie podwyższył Brennan Johnson, a trzecia bramka padła łupem Joe Worralla.

Pod koniec pierwszej połowy w sercach kibiców Leicester zapłonęła lekka nadzieja, ponieważ do siatki trafił Kelechi Iheanacho. Jak się później jednak okazało, to było wszystko, na co stać w tym spotkaniu ich drużynę. W drugiej połowie obraz gry się znacząco nie zmienił i goście mieli sporo problemów ze stwarzaniem dogodnych sytuacji. Wynik podwyższył za to na 4:1 Djed Spence i to już był absolutny koniec podopiecznych Brendana Rodgersa, którzy nie obronią już z pewnością Pucharu Anglii.

Nottingham Forest w 1/8 finału zmierzy się natomiast z Huddersfield i znów wystąpi w roli gospodarza. To spotkanie odbędzie się już 2 marca.