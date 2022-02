Polak pojechał do Afryki założyć akademię. Dostał obrzydliwą wiadomość od kibiców

"Jeśli masz marzenia, to znaczy, że masz wszystko" - pisze Marcin Kupczak, 33-letni podróżnik, pasjonat piłki nożnej, na swoim blogu w kwietniu 2019 r. Jest w środku afrykańskiej przygody i wierzy, że za kilka lat jej zwieńczeniem będzie akademia piłkarska. Wszystko układa się nieźle. Był już w Ugandzie, gdzie podłączył się pod istniejącą szkółkę i prowadził w niej treningi piłkarskie, zanim został oszukany i oskarżony przez właściciela o bycie terrorystą. Musiał uciekać, ale swoje zrobił - rozdał dzieciakom sprzęt, który wyprosił u polskich klubów. Wystarczy zmiana sponsora, by koszulki stały się bezużyteczne i na zawsze wylądowały w magazynie. Kupczak proponował więc, że rozda je w Afryce. W pierwszą podróż zabrał ze sobą trzy duże walizki.

"Pozwoliłeś, by czarnuchy chodziły w koszulkach mojego ukochanego klubu!"

Gdy pisze ten post, jest chwilę po treningu. To już drugi kraj - Kenia. Skala przedsięwzięcia większa - 300 kg sprzętu, wyremontowane boisko i polska liga w Afryce. O Kupczaku robi się głośno w okolicznych wioskach. Nie dość, że robi profesjonalne treningi, to jeszcze przywiózł prawdziwe piłki i zbudował bramki. Już nie trzeba kopać urwaną głową lalki, która z wydłubanymi oczami, uciętymi włosami i wypełniona śmieciami, zastępuje piłkę. Teraz piłki są prawdziwe. A gdy jeszcze założy się korki, można poczuć się, jak piłkarz. Na pierwszy trening przychodzi 40 dzieci. Kupczak nie wie, czy to dużo. Będzie wiedział dopiero, gdy powiedzą mu, że część dzieci przyszła z wiosek oddalonych o 6 km.

Z każdym treningiem jest ich coraz więcej. W końcu tyle, że można stworzyć ligę - "Ekstraklasę" w Afryce. Na boisku biegają chłopcy ubrani w koszulki Piasta Gliwice czy Legii Warszawa. Inni po strzelonych golach całują herb Lecha Poznań i Ruchu Chorzów. Stroje Pogoni Szczecin wykorzystywane są natomiast jako szkolne mundurki. Ale dzieciom najbardziej podobają się koszulki Rakowa Częstochowa, bo nie dość, że są z długim rękawem, to jeszcze z herbem przypominającym ten Arsenalu. A Premier League jest w Afryce zdecydowanie najpopularniejsza. Niektórym kibicom z Polski pomysł się jednak nie podoba. "Pozwoliłeś, by czarnuchy chodziły w koszulkach mojego ukochanego klubu!" - to jedna z delikatniejszych wiadomości, jakie otrzymuje Kupczak.

Na koszulkę trzeba jednak zapracować. Marcin nie chce być typowym Europejczykiem, który rozdaje wszystko za darmo. Koszulki i sprzęt są nagrodami w konkursach. Formą docenienia za zaangażowanie podczas treningu albo za gesty fair play. Kupczak dostrzega małe sukcesy swoich zawodników. Na koniec u każdego dziecka znajduje coś, co należy nagrodzić. Radość z takiej koszulki jest wtedy podwójna.

Dzieci mają swoje buteleczki z paliwem. Obiad zaspokaja głód tylko do rana. Po ćpaniu nie chce się jeść przez trzy dni

Trzecia podróż - Tanzania. Wszystkiego naj. Najwięcej sprzętu, najdłuższy pobyt, największe wyzwanie, najambitniejsze cele. Kupczak przez osiem miesięcy po kilkanaście godzin dziennie pracuje w barze na Cyprze, by zarobić na ten wyjazd. W końcu dociera na miejsce. Z dala od zanzibarskich hoteli, w środek buszu. Dookoła 40 kilometrów niczego. Masajska wioska. Ale nie taka, jak z katalogu biura podróży, że płacisz kilkadziesiąt dolarów, a Masajowie dla ciebie zatańczą, poskaczą i zapozują do zdjęć. Ludzie, których odwiedza Kupczak, śpią razem ze swoim bydłem, a całymi dniami ciężko przy nim pracują. W Afryce bardziej lubią ich turyści niż miejscowi. Mają opinię dzikusów. Są hermetyczni i odizolowani. Jeśli nie wprowadzi cię ktoś, komu naprawdę ufają, skończysz marnie.

- W ich wiosce zobaczyłem najdziwniejszy mecz w życiu. Masajowie, zmęczeni całym dniem katorżniczej pracy w polu, spotykali się wieczorem na boisku. Ubrani w swoje tradycyjne stroje, z maczetami u boku, w butach ze starej opony, wyszli na boisko i zaczęli grać piłką z liści bambusa. Pomyślałem wtedy, że skoro piłka dotarła do nich - koczowniczego plemienia zamkniętego na innych - to znaczy, że dotarła wszędzie. I zacząłem się zastanawiać, czy jest w ogóle na świecie osoba, która chociaż raz nie kopnęła piłki. Siła futbolu jest olbrzymia - twierdzi Marcin Kupczak.

Równocześnie, kilkadziesiąt kilometrów dalej, w Loltepes, Kupczak stawia fundamenty pod budowę akademii piłkarskiej. Jest po zarządzaniu w sporcie na katowickim AWF-ie i kocha podróżować - Afryka jest szóstym kontynentem, który odwiedza, a Tanzania 45. krajem. Zakładał, że na miejscu przyda mu się też podyplomówka z treningu motywacyjnego, by dodać otuchy i zachęcić do działania, ale już trzeciego dnia przestaje się łudzić. Wystarcza 40-sekundowa rozmowa ze spotkanym w wiosce mężczyzną po trzydziestce.

- Zbierał butelki, które później sprzedawał. Miał też własną butelkę ze szmatą nasączoną paliwem lotniczym, którą co chwilę przystawiał do nosa. Ćpał. Powiedziałem: "Pracujesz cały dzień. Dlaczego na koniec dnia nie kupisz sobie talerza ryżu z fasolą? Stać cię". Na co on: "Po takim obiedzie nie będę czuł głodu do rana. Za tę samą cenę mogę się naćpać i nie czuć głodu przez trzy dni". Studia, sesje coachingowe, sesje psychologiczne i wszelkie teorie zapisane w podręcznikach są nic nie warte w miejscu, gdzie śmierdzi, jest brudno, a wszyscy dookoła ćpają - opowiada.

Dzieci też mają swoje buteleczki z paliwem. Niektóre wyrobiły już w sobie nawyk, więc gdy nie mają butelki, wąchają rękę. Ale dla większości jest jeszcze ratunek. Zdaniem Kupczaka są dwa wyjścia z wioski: talent sportowy lub edukacja. W scenariuszu idealnym: talent sportowy i edukacja. Ale w Afryce trudno o idealne scenariusze.

Akademia piłkarska w Tanzanii. Niespełnione marzenie

Największym marzeniem Kupczaka była akademia piłkarska, w której zamknąłby swoją miłość do piłki nożnej, podróżniczą pasję i chęć pomagania dzieciom w Afryce. Tam przecinałyby się obie ścieżki prowadzące do lepszego świata - edukacyjna i sportowa. Ale na fundamentach - wyremontowanej szkole, zapewnionym sprzęcie i wyrównanym boisku - się skończyło. Zabrakło pieniędzy na więcej.

- To zamknięty projekt - mówi Kupczak w 28. minucie naszej rozmowy. Ale pół godziny później przyznaje: - Czasami jeszcze człowiek myśli. Marzy… Gdyby ktoś zadzwonił i wysłał mnie do Tanzanii na dwa lata, żeby to dalej rozwijać i spróbować z akademią jeszcze raz, spakowałbym się w piętnaście minut.

W Afryce mawiają "jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, idź z kimś". Kupczak od 2020 r. pisał więc do wielu polskich klubów z prośbą o wsparcie projektu. Chciał iść z nimi pod rękę.

- Ile potrzebowałem? Rozpisałem wszystko na czynniki pierwsze. Przeliczyłem kilkadziesiąt razy. W budżetowej wersji wyszło 4-5 tys. zł miesięcznie, żeby prowadzić tę szkolę i stworzyć akademię. Boisko już jest, szkoła też wyremontowana, więc nie zaczynałbym od zera. W Afryce wystarczy niewiele, żeby wiele zdziałać. To pieniądze na sprzęt, na książki, na wyposażenie i opłacenie rachunków. Sam utrzymałbym się za jakieś 1200 zł.

- Pisałem do większości klubów z ekstraklasy i I ligi. Myślałem, że dużo da moja transparentność. Wcześniej brałem od klubów koszulki i po kilkunastu dniach wysyłałem zdjęcia, że dzieciaki już w nich grają. Żadnego klubu nie zawiodłem. Ale może to nie zawsze trafiało na biurko decyzyjnych osób? Może zabrakło wiary w to, co ja tu robię? Może to mentalność klubów sportowych? Czasami miałem wrażenie, jakbym opowiadał im o jakimś nieistniejącym świecie. Niby każdy potrafi wyobrazić sobie biedę. Ale być tam i ją zobaczyć, to co innego. Sądzę, że gdybym wziął 18 prezesów klubów z ekstraklasy w te miejsca, o których opowiadam, chcieliby pomóc. Nie wahaliby się.

- Nie chciałem być gościem, który tylko mówi, co chce zrobić i jakich to nie ma wspaniałych pomysłów. Zacząłem działać, by mieć dowody, że naprawdę można tam robić wspaniałe rzeczy. Najpierw zorganizowałem treningi, ubrałem te dzieciaki w koszulki polskich klubów, później zorganizowałem całą „polską ligę" w Afryce - szesnaście klubów wysyłało swój sprzęt, PZPN dał patronat, płynęło sporo pochwał, a na koniec wyremontowałem szkołę i boisko w Tanzanii, żeby mieć podwaliny pod wymarzoną akademię. Wycięliśmy drzewa, zespawaliśmy bramki, odmalowaliśmy je, wyrównaliśmy teren. Boisko jest i służy, szkoła też, ale nie wyszło nic więcej. Nie dostałem szansy, żeby stworzyć akademię. Wiesz co usłyszałem w dwóch klubach z ekstraklasy? "Polskie kluby i całe środowisko są zamknięte na ludzi z takimi pomysłami. Liczy się to co tu i teraz".

- Wtedy jeszcze nie posłuchałem. Dałem sobie ostatnią szansę. Zagrałem va banque. Oszczędzałem, zbierałem kasę przez parę miesięcy, pracując po 12 godzin dziennie w barze na Cyprze i pojechałem do Afryki na pół roku. Najdłuższy wyjazd. Działałem i czekałem na efekty. Niestety, nikt się nie odezwał. Celu nie osiągnąłem, ale bardzo doceniam samą drogę do niego. Na pewno mnie rozwinęła i ukształtowała na nowo. Żałuję, ale mogę spojrzeć w lustro, bo zrobiłem wszystko, żeby się udało. To już za mną. Jestem po trzydziestce. Muszę myśleć o ustatkowaniu się.

"Jeśli masz marzenia, to znaczy, że masz wszystko". Ale Marcin już nie marzy.

"Nie mają wody, prądu, niekiedy dachu nad głową, ale nie narzekają. Ja zaczynam marudzić, a oni mówią: "Marcin, to przyjeżdżaj!"

- Gdy pierwszy raz wyjeżdżałem do Afryki, wiele bliskich mi osób pukało się w głowę i przekonywało, że przecież świata nie zmienię. Wiedziałem o tym. Dzisiaj mogą powiedzieć, że pięć lat w Afryce było czasem straconym, bo ostatecznie nie udało się tej akademii otworzyć. Jasne, można na to tak spojrzeć. Ale ja wiem, ile mi ta Afryka dała. Jak mnie zmieniła i ukształtowała. A najbardziej mnie kręciło, że nie robiłem tego dla siebie. Gdybym chciał zadowolić swoje ego akademią piłkarską, to bym ją otworzył w Polsce, gdzieś za rogiem. Taniej, łatwiej, wygodniej, szybciej. Ale tam są inne emocje, inna wdzięczność i inni ludzie. Dzwonią do ciebie o szóstej rano, bo od godziny są już z krowami na polu i chcą zapytać, jak ci się spało tej nocy. Lubią cię, więc interesuje ich, czy wszystko u ciebie dobrze. Piękne rzeczy. Spontaniczne. W Polsce umawiam się ze znajomymi na za dwa tygodnie, na sobotę, na godz. 18, na trzy godziny. W Afryce nie mają wiele, ale o której byś kogoś nie odwiedził, to znajdzie trochę ryżu i herbaty, by cię ugościć. Chciałem po prostu tym ludziom oddać ich dobro.

- Polska i Tanzania to skrajności. Jestem w kraju od czterech miesięcy, czyli - jak na mnie - już długo. Powoli zaczyna mnie męczyć to planowanie wszystkiego i umawianie się co do minuty. Czasami naprawdę świat się nie zawali, jeśli zmienimy plany i czegoś dzisiaj nie zrobimy. Brakuje mi spontaniczności, wolności. Jesteśmy zakładnikami godzin i umów. Zmiana planów to dla nas koniec świata.

- W Afryce szukam przede wszystkim autentyczności. Siedzenia z miejscowymi do północy, smażenia krowy albo owcy na ognisku, a później jedzenia w towarzystwie sikających obok zwierząt. I nawet jak jest bardzo niesmaczne, to chwalisz i jesz, bo doceniasz, że mieli tak niewiele, a jednak znaleźli też porcję dla ciebie. Afryka to wolność. Nie ma planowania, sztywnych terminów i niczego na pewno. Jest za to czas na wszystko. Najgorsze co można zrobić, to znaleźć się tam i na siłę pchać swoje wizje z Europy, wymyślone jeszcze na wersalce w Polsce.

- Czasami było tak, że mieliśmy trening zaplanowany na godz. 16, a chłopcy zaczynali się schodzić dopiero o godz. 18. A czasami w ogóle przychodzili na boisko w porze, w której nie mieliśmy zaplanowanego treningu. Na początku z tym walczyłem: "Słuchajcie, trening miał być po południu". Ale nie mogłem zmienić ich mentalności w tak krótkim czasie. Musiałem się dostosować. "Okej, skoro są chętni, to gramy" - mówiłem już po tygodniu. Podróż do Afryki to jak cofniecie się w czasie. Czy do czasów lepszych? Na pewno takich, w których bardziej liczył się człowiek, kontakt i autentyczność. To piękne miejsce. Tak to zresztą działa, że na początku podróżuje się do miejsc, gdzie można coś ciekawego zobaczyć, a po czasie podróżuje się do ludzi.

- Zawsze chciałem być blisko piłki. Na różne sposoby: komentując mecze w Orange Sport albo pracując w dziale marketingu jakiegoś klubu. Byłem w Ruchu Chorzów. Spełniałem marzenia, więc to, że zarabiałem nieco ponad 1400 zł, miało mniejsze znaczenie. Po miesiącu nie przedłużyli ze mną umowy. Jako powód podali brak zaangażowania w pracę. Tymczasem można było mi zarzucić wszystko, ale nie brak zaangażowania. O czym my mówimy? To był klub z mojego miasta, na którego mecze przychodziłem od lat, po którego porażkach zdarzyło mi się płakać. I ja miałem nie być zaangażowany? Później rozglądałem się za pracą w innych klubach, ale akurat nikogo nie szukali.

- Dzisiaj prowadzę ze znajomymi bar w Katowicach. Motywem są podróże. Można się oczywiście u nas napić, pogadać, pograć w planszówki, ale organizujemy też spotkania z różnymi podróżnikami. Mogą wyświetlić prezentację i opowiedzieć nam o swoich przygodach. W tygodniu jest średnio, ale nadrabiamy w weekendy. Cały czas mam kontakt z ludźmi z Afryki, więc czasami w rozmowach z nimi narzekam na brak klientów. Oni nie mają wody, prądu, czasami dachu nad głową, ale nie narzekają. Zaczynam marudzić, a oni mówią: "Marcin, to przyjeżdżaj!"