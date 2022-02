Myśleli, że pozyskali 18-latka. Kolejne dowody pogrążają piłkarza. "To są jaja"

Mjaellby AIF to szwedzki klub występujący w tamtejszej ekstraklasie. Zespoły szykują się właśnie do nowego sezonu i pozyskują nowych zawodników. Mjaellby dokonało dosyć zaskakującego transferu, dzięki któremu o klubie może być głośno nawet poza granicami Szwecji. Nie chodzi jednak o zawodnika z wyjątkowo ciekawym CV. Chodzi o piłkarza z wyjątkowo wątpliwą metryką.

Kontrowersje wokół wieku Nigeryjczyka. Rozbieżne informacje

Piłkarzem szwedzkiego klubu został Nigeryjczyk Silas Nwankwo. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że klub podał, iż jest to piłkarz 18-letni. Takie same informacje znajdziemy na Transfermarkcie. Już pierwszy rzut oka na zdjęcie, na którym jest piłkarz wystarczy, żeby stwierdzić, że coś tu nie gra.

Wątpliwości rosną, kiedy sprawdzi się jego dane w kilku innych źródłach. Według "Sofascore" Nigeryjczyk ma 25 lat. Na portalu "AiScore" wyczytamy, że zawodnik urodził się w 1996 roku, czyli miałby mieć 26 lat. Natomiast w popularnej grze "Football Manager" zawodnik ma 24 lata. Przy czym należy zaznaczyć, że mówimy o wersji z 2021 roku. W tegorocznej edycji piłkarz ma lat zaledwie 17.

Małe śledztwo w tej sprawie przeprowadził Piotr Piotrowicz, doskonale orientujący się w sprawach dotyczących szwedzkiej piłki. Zamieścił on zdjęcie piłkarza z 2015 roku. Gdyby przyjąć, że Nwankwo ma 18 lat, to w 2015 roku musiałby mieć 11. Ta informacja w zestawieniu z fotografią to czyste kuriozum. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Na Twitterze zawodnik miał szukać dziewczyn w wieku 21-26 lat. To było w 2016 roku, czyli miałby mieć wtedy 12 lat.

Dla Silasa Nwankwo szwedzki zespół to pierwszy klub w Europie. Wcześniej grał w swojej ojczyźnie. W zeszłym sezonie strzelił 19 goli w 35 meczach, a jego klub zajął drugie miejsce w lidze. Znalazł się w najlepszej jedenastce sezonu w Nigerii.