Netflix wszedł do garażu Cristiano Ronaldo. To się nie mieści w głowie

W garażu, do którego dotarły kamery Netflixa, kręcąc film dokumentalny "I am Georgina", stała imponująca flota samochodowa należąca do piłkarza Manchesteru United, Cristiano Ronaldo.

Flota samochodowa Cristiano Ronaldo robi niesamowite wrażenie. "Marzenie każdego miłośnika"

Według wyliczeń "The Sun" wszystkie luksusowe samochody są razem warte astronomiczne pieniądze - ponad 17 milionów funtów. W imponującej kolekcji aut znajdują się m.in. dwa Rolls-Royce (Cullinan i Phantom Drophead), Bugatti Chiron, Lamborghini Aventado, Ferrari 599 GTO, McLaren MP4-12C, duży Mercedes G-Wagon Brabus - prezent od Georginy czy też Mercedes Benz S65 AMG.

Oprócz tego w garażu znajdują się również srebrne Ferrari, Mercedes AMG GLE 63 i kolejny czarny Mercedes do codziennego użytkowania oraz Range Rover. Ronaldo posiada również Lamborghini Urusa i Chevroleta Camaro.

We fragmencie filmu dokumentalnego Netflixa wszystkie samochody są zaparkowane w podziemnym garażu. "Dzięki eleganckiemu nastrojowemu oświetleniu i błyszczącej podłodze to naprawdę marzenie każdego miłośnika aut na benzynę" - czytamy na łamach "The Sun".

Po tym jak Cristiano Ronaldo opuścił Juventus i wrócił do Manchesteru United, jego kolekcja samochodów powiększył się również o limitowaną wersję Bugatti Centodieci. Kwota, jaką należy za nią zapłacić jest olbrzymia i wynosi około 8,5 miliona funtów, co w przeliczeniu na polską walutę daje kwotę ponad 45 milionów złotych.