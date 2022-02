Wielki talent zakończył karierę w wieku 31 lat. "Jeden z najgorszych transferów"

Sezon 2007/08 był najlepszym w karierze Owena Hargreavesa. 27-letni wówczas pomocnik wywalczył miejsce w składzie Manchesteru United po transferze z Bayernu Monachium, a z nowym klubem wygrał Premier League i Ligę Mistrzów. W moskiewskim finale przeciwko Chelsea zagrał 120 minut, a w serii rzutów karnych pewnie wykorzystał jedenastkę. Chociaż w Lidze Mistrzów triumfował już drugi raz, to wydawało się, że wszystko, co najlepsze miał dopiero przed sobą.

Dlatego aż trudno uwierzyć, że w ciągu kolejnych czterech lat Hargreaves zagrał w zaledwie dziewięciu meczach, przebywając na boisku przez niespełna 350 minut. Kariera Anglika, zamiast się rozpędzić, załamała się. Wszystko przez uciążliwą kontuzję kolana. Kontuzję, którą zdaniem Hargreavesa źle zdiagnozowali i jeszcze gorzej leczyli lekarze Manchesteru United.

- Po ich decyzji nic już nie było takie same. Przez nich czułem się, jakbym był zrobiony ze szkła. Zniszczyli mi karierę - powiedział w rozmowie z "The Guardian".

Z Kanady do finału Ligi Mistrzów

Przez bardzo długi czas w Anglii Hargreaves był zawodnikiem niedocenionym. Dla wielu kibiców wręcz anonimowym. Wszystko przez nietypowy przebieg kariery. Hargreaves urodził się w Kanadzie, do której jego rodzice wyemigrowali rok przed jego narodzinami. Długo nie zanosiło się na to, że młody Owen w ogóle będzie grał w piłkę. Na nią ostatecznie zdecydował się dopiero w wieku 15 lat, a wcześniej od futbolu wolał koszykówkę i hokej. Jego pierwszym idolem był Michael Jordan.

Hargreaves karierę zaczął w kanadyjskim Calgary Foothills FC, skąd w 1997 roku sprowadził go Bayern Monachium. Przez pierwsze trzy lata Anglik grał albo w zespole do lat 19, albo w półamatorskich rezerwach. W pierwszej drużynie zadebiutował w sierpniu 2000 roku, ale nikt się wówczas nie spodziewał, jak szybko rozwinie się jego talent.

Chociaż przez większość sezonu 2000/01 Hargreaves był albo zmiennikiem, albo wciąż występował w rezerwach, to w końcówce nieoczekiwanie stał się kluczową postacią pierwszej drużyny. Najpierw wskoczył do składu w meczach ligowych, a później zagrał też przeciwko Realowi Madryt w półfinale i Valencii w finale Ligi Mistrzów.

"Na jego miejscu zostałbym w Bayernie"

Pierwszy sezon na profesjonalnym poziomie Hargreaves skończył ze zwycięstwem w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Zaczęły się nim interesować reprezentacje, a piłkarz - jako obywatel Kanady, którego matka była Walijką, a ojciec Anglikiem - mógł wybierać spośród trzech. Jego wybór padł na Anglię i Hargreaves stał się pierwszym reprezentantem, który nigdy nie mieszkał w tym kraju i nigdy nie zagrał w żadnej lidze na Wyspach Brytyjskich.

Znakomite miesiące Hargreavesa podsumował włoski magazyn "Guerin Sportivo", który w 2001 roku przyznał mu nagrodę dla najlepszego zawodnika młodego pokolenia w Europie. Wcześniej tę statuetkę odebrali m.in. Robert Baggio, Paolo Maldini i Ronaldo, a po Angliku Cristiano Ronaldo, Lionel Messi czy Paul Pogba.

- Taktycznie jestem zdyscyplinowany jak reprezentant Niemiec. Dzięki angielskiej głowie i sercu uwielbiam też walczyć i wygrywać pojedynki - mówił o sobie Hargreaves. Tę mieszankę uwielbiał nie tylko Ottmar Hitzfeld, który wprowadził Anglika do pierwszej drużyny Bayernu, ale też jego następca - Felix Magath. U obu trenerów Hargreaves był jednym z liderów zespołu.

W 2006 roku był też liderem reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata w Niemczech. Chociaż zespół Svena-Gorana Erikssona odpadł w ćwierćfinale, co dla Wyspiarzy było rozczarowaniem, to akurat do Hargreavesa nikt pretensji nie miał. Kibice uznali go nawet za najlepszego zawodnika drużyny na tym turnieju.

To po nim o transferze Hargreavesa miał zdecydować sir Alex Ferguson. Szkot widział w Angliku idealne uzupełnienie linii pomocy Manchesteru United, ale Bayern nie miał zamiaru oddawać swojego lidera. Negocjacje między klubami trwały aż rok. Pod koniec maja 2007 roku Manchester United ogłosił pozyskanie zawodnika, za którego zapłacił około 17 milionów funtów.

- Bayern nie jest klubem, który można opuścić ot tak. Zwłaszcza że jego kontrakt jest ważny jeszcze przez kilka lat. Dopiero co go przedłużył. Tak się po prostu nie robi. Na jego miejscu zostałbym w Bayernie - mówił legendarny bramkarz bawarskiego klubu, Oliver Kahn. Z perspektywy czasu - możliwe, że miał rację.

Świetny piłkarz o kruchym zdrowiu

Przez pierwszy rok wydawało się, że Hargreaves podjął doskonałą decyzję. - Jesteś tu po to, by pomóc nam w wygraniu Ligi Mistrzów - tymi słowami Ferguson przywitał pomocnika w Manchesterze United. Raptem kilka miesięcy później z Hargreavesem w składzie zespół z Old Trafford zrobił to, co nie udało mu się od 1999 roku i legendarnego finału z Bayernem Monachium (2:1) na Camp Nou.

"Mógł grać na prawej obronie, prawej pomocy oraz jako środkowy pomocnik. Był jednym z najważniejszych piłkarzy w finale Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea. W 2006 roku był świetny na mistrzostwach świata, wypełniając wszystkie luki na boisku. To wtedy stwierdziłem, że to on najlepiej zastąpi nam Roy'a Keana. To był fenomenalny piłkarz, którego potrzebowaliśmy" - napisał Ferguson w swojej biografii.

Relacje między tą dwójką popsuły się wraz z pogarszającym się stanem zdrowia Hargreavesa. By zrozumieć problemy, z jakimi zmagał się Anglik, trzeba cofnąć się do września 2006 roku, gdy piłkarz Bayernu złamał nogę i stracił przez to pięć miesięcy. Hargreaves twierdził, że po powrocie na boisko nigdy nie poczuł się tak dobrze, jak przed kontuzją. - Moje mięśnie były dużo słabsze niż kiedyś, ale początkowo ignorowałem ból i grałem dalej - powiedział.

Chociaż w pierwszym sezonie w Manchesterze United Hargreaves zagrał w 34 meczach, to problemy się nasilały. By sobie z nimi radzić, Anglik otrzymał dużą liczbę zastrzyków w kolano, co jego zdaniem, zdecydowanie pogorszyło jego stan zdrowia. W końcu u zawodnika zdiagnozowano zapalenie ścięgna rzepki, czyli tzw. "kolano skoczka". Po sezonie 2007/08 Hargreaves przeszedł pierwszą z kilku operacji, które nigdy nie dały oczekiwanych rezultatów.

Chirurg Richard Steadman, który zajmował się Anglikiem, stwierdził, że kolano piłkarza było w najgorszym stanie, jaki widział w swojej 35-letniej karierze zawodowej. Chociaż Hargeaves nigdy nie dostarczył dowodów na to, że lekarze Manchesteru United popełnili błąd w sztuce, to właśnie ich winił za swój stan zdrowia.

- Zastrzyki zdecydowanie pogorszyły stan mojego kolana. Traktowali mnie jak królika doświadczalnego. Nie mogłem jednak pozwolić sobie na bezczynność i zaufałem im. Obiecywali, że zastrzyki nie będą miały żadnych skutków ubocznych. Oczywiście stało się dokładnie odwrotnie. Nie chciałem narzekać, ale to wszystko było nie do zniesienia - mówił Hargreaves w rozmowie z "The Guardian".

Opuścił 113 meczów w 20 miesięcy

Kolejne lata były dla Anglika koszmarem. Zamiast grać dla Manchesteru United, Hargreaves odwiedzał kolejne kraje w poszukiwaniu pomocy. Ostatecznie piłkarz wyjechał do USA, gdzie spędził wiele miesięcy na kolejnych operacjach i rehabilitacji.

Chociaż o jego powrocie spekulowano wielokrotnie, to w całym 2009 roku Hargreaves nie zagrał ani razu. W 20 miesięcy Hargeaves opuścił 113 meczów. Na boisko wrócił w maju 2010 roku, gdy rozegrał minutę w przedostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Sunderlandowi. Ale kolejne spotkanie zaliczył dopiero w listopadzie 2010 roku. Ferguson wystawił pomocnika w pierwszym składzie na mecz z Wolverhampton Wanderers. Była to pierwsza taka sytuacja od 777 dni.

Jak się później okazało, był to ostatni występ Hargreavesa w Manchesterze United. Mecz, który na zawsze podzielił zawodnika i trenera.

Mecz niezgody

Wymarzony powrót pomocnika trwał pięć minut. Hargreaves musiał zejść przez kontuzję uda. - Zacząłem mecz z dwoma urazami mięśniowymi. Mówiłem o tym komu trzeba, ale zignorowano mnie. Byłem zdziwiony, że nie rozsypałem się już na rozgrzewce. Chciałem wytrzymać chociaż 45 minut, bo chciałem pokazać, że mi zależy. Wytrzymałem pięć minut. Nie byłem zdziwiony - wspominał Hargreaves.

I dodał: - Ludzie na pewno myśleli, że do niczego się już nie nadaję. Ja jednak nie znam sportowca, który przystąpiłby do zawodów z dwoma naderwanymi mięśniami. Ale nie chciałem odpuścić, bo nie chciałem, by 70 tysięcy kibiców na stadionie pomyślało, że od czegoś uciekam. Musiałem spróbować. Chociaż dzisiaj brzmi to komicznie, to wychodząc na boisko, postanowiłem, że najwyżej będę unikał sprintów.

Inną wersję wydarzeń przedstawił Fergsuon. "To, co powiedział Owen, to kompletne bzdury. Trzy tygodnie przed meczem z Wolves zapewnił nas, że będzie gotowy do gry wcześniej, w Lidze Mistrzów. Uważałem, że to za wcześnie i zaproponowałem mu w tym czasie występ w rezerwach, na co się nie zgodził" - napisał Ferguson w swojej biografii.

"Hargreaves nie przyszedł ani do mnie, ani do moich asystentów, ani do lekarzy, by powiedzieć o swoich obawach. Po fakcie dowiedziałem się, że na rozgrzewce przed meczem wspominał jednemu z naszych zawodników, że nie czuje się najlepiej. Miałem obawy o jego zdrowie, ale chciał grać. Nie zdziwiłem się, gdy doznał kontuzji. Ten facet miał problem ze szczerością. Nawet gdy widziałem, że nie czuje się najlepiej, odpowiadał, że jest świetnie. I tak każdego dnia. Jego zachowanie budziło moje wątpliwości" - dodał.

"To wszystko nie pojawiło się jednak z dnia na dzień. Chociaż Owen był świetnym piłkarzem, to wątpliwości co do jego mentalności miałem już w trakcie negocjacji z Bayernem. Chociaż wierzyłem, że u nas stanie się jeszcze lepszym piłkarzem, to skończyło się tragedią. Owen nie miał żadnej wiary w siebie. Według mnie zabrakło mu sił, by przejść przez problemy zdrowotne. Zbyt często widziałem na treningach, jak starał się oszukiwać i pracować na pół gwizdka. Chociaż ceniłem go jako piłkarza, to uważam go za jeden z najgorszych transferów, jakich dokonałem".

Ból nie pozwalał wchodzić po schodach

W maju 2011 roku Manchester United ogłosił, że nie przedłuży z zawodnikiem wygasającego kontraktu. Mimo wielkich problemów Hargreaves nie miał zamiaru się poddać. Anglik chciał udowodnić, że może jeszcze zagrać na wysokim poziomie. W tym celu założył nawet konto na YouTube, gdzie publikował filmy ze swoich ćwiczeń, chcąc dowieść swojego stanu zdrowia.

Zawodnikowi zaufał Roberto Mancini, który zaproponował mu roczny kontrakt w Manchesterze City. W nim pomocnik zagrał tylko w czterech meczach. Ostatni w styczniu 2012 roku w Pucharze Anglii przeciwko Manchesterowi United. Po sezonie Hargreaves podjął decyzję o zakończeniu kariery.

- W City przyjeżdżałem na trening dwie godziny wcześniej, podczas gdy reszta zespołu dojeżdżała 30-40 minut przed zajęciami. Najpierw brałem lodową kąpiel, a potem gorącą. Dopiero po nich wychodziłem na rozgrzewkę, która była dla mnie cierpieniem. Po treningach w samochodzie okładałem kolana lodem. Nie chciałem, by ludzie w klubie widzieli, jak cierpię, więc nosiłem luźne ubrania i leczyłem się w samotności - wspominał Hargreaves.

I dodał: - W końcu zrozumiałem, że ból, jaki muszę znosić, nie jest rekompensowany przez przyjemność z gry. To było ponad moje siły. Głowa bardzo chciała, ale ciało odmawiało posłuszeństwa. Zrozumiałem, że już nigdy nie będę w stanie rywalizować na odpowiednim poziomie, więc zamiast rozmieniać się na drobne, dałem sobie spokój ze sportem.

Po kilku latach, już w roli eksperta telewizyjnego, Hargreaves odniósł się do krytycznych słów Fergusona zamieszczonych w jego biografii. - Pamiętam, że gdy zaczęły się moje poważne problemy z kolanem, nie mogłem wchodzić po schodach. Nie mogłem, bo już na pewno bym po niech nie zszedł. Ból był po prostu za duży. W domu chodziłem tylko po parterze, spałem na kanapie w salonie, by nie cierpieć. To chyba wystarczający dowód na to, że niczego nie udawałem - powiedział Hargreaves.