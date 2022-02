27 kobiet oskarża o gwałt. Wstrząsająca odpowiedź: To świetny facet, chce dokonać cudu

Przenieśmy się na Karaiby, gdzie też gra się w piłkę, choć poziom tam jest mizerny. Sprecyzujmy: tam grają jedni z najgorszych piłkarzy na całym globie. Ale tym razem futbol jest tylko tłem. I to tłem bardzo smutnej historii, którą nagłaśnia Romain Molina, francuski niezależny dziennikarz, który wyciąga sportowe brudy i nagłaśnia przekręty, oraz prestiżowa gazeta "The Guardian".

Saint Kitts i Nevis to malutkie państwo w Ameryce Środkowej, gdzie stanowisko dyrektora piłkarskiej federacji objął Ahmed Mohamed, były obrońca Somalii, a także - w latach 2017-19 trener Barbadosu, innego karaibskiego kraju.

FIFA chce poznać szczegóły tej nominacji, bo w przeszłości Mohamed wywołał - łagodnie pisząc - olbrzymie kontrowersje. Najpierw prowadził męska drużynę Barbadosu, a następnie żeńską. Oficjalnie: odszedł z powodów rodzinnych. Ale dziwnym trafem w tym samym miejscu został oskarżony o molestowanie zawodniczek. I mowa tu o możliwie najokrutniejszych formach przemocy.

Jedna z piłkarek twierdzi, że gdy miała 18 lat, otrzymała od niego serie niepożądanych wiadomości tekstowych, a następnie została zgwałcona. I choć chciała to zgłosić na policję, to miała być zastraszana przez federacje. Inna piłkarka twierdzi, że przez trzy lata była wykorzystywana seksualna. A koszmar się zaczął, gdy miała 13 lat.

- Tutaj, w naszym kraju, trudno komukolwiek coś powiedzieć na głos, że coś takiego się dzieje. A w sporcie tym bardziej jest trudno - mówi anonimowo jedna z piłkarek, cytowana przez "Guardian".

27 piłkarek z Barbadosu podpisało petycję ws. wykorzystywania seksualnego przez Ahmeda Mohameda, ale federacja Saint Kitts i Nevis, czyli nowy pracodawca oskarżonego, twierdzi, że jest w pełni zadowolona z jego pracy.

- Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy go znają osobiście i otrzymałem same pozytywne informacje na jego temat. Wiem, że z poprzedniej pracy zrezygnował z przyczyn rodzinnych. Ahmed to świetny facet i wielki profesjonalista, który chce dokonać cudu dla naszego kraju. Mam do niego pełne zaufanie - zadeklarował Atiba Harris z federacji piłkarskiej Saint Kitts i Nevis.

FIFA jednak zbada sprawę. - FIFA skontaktuje się z odpowiednimi stowarzyszeniami członkowskimi, aby poprosić o więcej szczegółów w tej sprawie. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie - zapowiedział rzecznik prasowy.

Kim jest Romain Molina, który nagłaśnia afery piłkarskie?

- Nie gonię za pieniędzmi. Gonię za tym, by być szczęśliwym - tłumaczy niezależny dziennikarz Romain Molina. W ostatnich latach Francuz opisywał podobną sprawę. Zajął się tematem nadużyć seksualnych w federacji Haiti. To była duża afera, bo posadę z jej powodu stracił prezes związku. Za wykorzystywanie seksualne dziewczynek został dożywotnio wykluczony z futbolowych struktur przez FIFA, musiał zapłacić też niemal milion dolarów grzywny.