Znamy drugiego finalistę Pucharu Narodów Afryki. Bramkarz bohaterem

Puchar Narodów Afryki 2022 wszedł właśnie w decydującą fazę. W środę na stadionie w stolicy Kamerunu - Jaunde odbyło się pierwsze spotkanie półfinałowe rozgrywek. Reprezentacja Senegalu pokonała Burkina Faso 3:1 i została pierwszym finalistą rozgrywek. W drugim meczu naprzeciw siebie stanęli gospodarze turnieju Kameruńczycy oraz Egipcjanie.

Obie drużyny miał po kilka szans na zdobycie bramki, ale po 90 minutach było nadal 0:0. Najbliżej szczęścia Kamerun był w 18. minucie. Po rzucie rożnym do piłki wyskoczył Michael Ngadeu, ale po jego strzale piłka zatrzymała się dokładnie na spojeniu słupka z poprzeczką. W drugiej połowie Karl Toko Ekambi. Po ostrym dośrodkowaniu z rzutu wolnego próbował on zaskoczyć bramkarza głową. Ten był jednak na posterunku i co prawda na raty, ale złapał piłkę. Z kolei Egipcjanie mieli swoją szansę w 58. minucie, kiedy sam na sam z bramkarzem wychodził już Mohamed Salah, ale Andre Onana zażegnał niebezpieczeństwo dalekim wyjściem z bramki.

Karne zadecydowały. Katastrofalne strzały Kameruńczyków

Dogrywka też nie przyniosła rozstrzygnięcia. Na trybuny odesłany został Carlo Queiroz, trener Egiptu. Zobaczył on drugą żółtą kartkę i musiał opuścić strefę przeznaczoną dla trenerów i rezerwowych. Na boisku było za to mniej emocji. Obie drużyny w dogrywce grały "ekonomicznie" i forsowały tempa. Ostatecznie doszło więc do rzutów karnych. A te Kameruńczycy strzelali fatalnie. Z czterech "jedenastek" wykorzystali tylko jedną. Uderzenia Harolda Moukoudiego i Jamesa Lei Silikiego obronił Gabaski, a Clinton N'Jie w ogóle nie trafił w bramkę.

Cztery gole w ostatnich dwudziestu minutach. Znamy pierwszego finalistę PNA

W finale Pucharu Narodów Afryki zmierzy się zatem Senegal z Egiptem. Czeka nas zatem pojedynek gwiazd Liverpoolu. Naprzeciw siebie staną Sadio Mane i Mohamed Salah. Natomiast w meczu o trzecie miejsce Burkina Faso zagra z Kamerunem. Oba spotkania odbędą się 6 lutego.