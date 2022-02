Aubameyang zdradza przyczyny odejścia z Arsenalu

Pomimo ogromnych problemów finansowych FC Barcelona była jednym z najaktywniejszych klubów w zimowym okienku transferowym. Klub z Katalonii zdołał przeprowadzić kilka bardzo ważnych transferów oraz renegocjować kontrakty z kilkoma zawodnikami m.in. Samuelem Umtitim.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

W styczniu na Camp Nou pojawili się tacy zawodnicy jak Ferran Torres czy Adama Traore, ale zdecydowanie najgłośniejszym transferem był ten Pierre-Emericka Aubameyanga. Gabończyk rozwiązał gwarantujący mu gigantyczne zarobki kontrakt z Arsenalem i zdecydował się na przenosiny do FC Barcelony.

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Aubameyang zdradził przyczyny odejścia z Arsenalu. "Czułem się źle, nie byłem szczęśliwy"

W czwartek Aubameyang został oficjalnie zaprezentowany na Camp Nou jako nowy zawodnik FC Barcelony. Jak sam przyznał, zdecydował się na przenosiny do Katalonii, ponieważ nie potrafił się porozumieć z Mikelem Artetą.

Bayern Monachium poważnie zainteresowany obrońcą Chelsea. Ma zastąpić Suele

- Myślę, że problem był z nim, z Mikelem Artetą. Nie mogę jednak zdradzić wam zbyt wiele szczegółów. On po prostu nie był zadowolony, nie był szczęśliwy. Ja również czułem się źle, nie byłem szczęśliwy. Lepiej było odejść, to dobry krok - przyznał Gabończyk. - Było kilka gorszych miesięcy. Czasami futbol taki właśnie jest. Jeśli miałbym powiedzieć cokolwiek o tym okresie, który nie wyglądał najlepiej, powiedziałbym, że, ze swojej strony, nigdy nie chciałem, by działo się cokolwiek złego - dodał 32-letni napastnik.

Aubameyang był zawodnikiem Arsenalu od stycznia 2018 roku. Od samego początku stał się jedną z największych gwiazd Premier League i już w kolejnym sezonie sięgnął po koronę króla strzelców. W ostatnim czasie sporo się jednak zmieniło. Pomiędzy Gabończykiem a Mikelem Artetą dochodziło do konfliktów, przez co piłkarz był kilkukrotnie odsuwany od składu przez hiszpańskiego szkoleniowca.

Michniewicz spotkał się z Lewandowskim. Wiemy, o czym mieli rozmawiać

Właśnie z tego powodu Aubameyang w obecnym sezonie rozegrał zaledwie 14 spotkań w Premier League, w których zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę.