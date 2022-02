Zdobywca Złotej Piłki wie, dlaczego Lewandowski jej nie zdobył. I to wyjawił

Tylko w ostatnich tygodniach Robert Lewandowski dołożył do swojego dorobku dwie kolejne nagrody. Kapitan reprezentacji Polski zgarnął wyróżnienia w plebiscytach FIFA The Best i Golden Player. Teraz napastnik Bayernu Monachium został nominowany do kolejnego tytułu, tym razem w plebiscycie Laureus World Sports Award w kategorii "Sportowiec Roku".

Zdaniem Ruuda Gullita, który jest zachwycony umiejętnościami Lewandowskiego, Polak musi mierzyć się z poważną przeszkodą. - Myślę, że miał pecha, że gra w epoce z Ronaldo i Messim. Był przez to trochę niedoceniany. Nie zauważono go aż tak bardzo, a szkoda, bo wykonał świetną robotę dla Bayernu, strzelając tak wiele bramek - powiedział.

Holender wspomniał również o reprezentacji Polski, która jego zdaniem również jest jedną z przyczyn braku większego docenienia. - Miał też pecha, bo z reprezentacją Polski nie udało mu się wiele zwojować. To dałoby mu większą pozycję. To powód, dla którego nie zdobył Złotej Piłki. Zdobył za to nagrodę FIFA The Best, co było swego rodzaju uznaniem - mówił Gullit w rozmowie z "The Times of India".

Gullit chciał Złotej Piłki dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski był piłkarzem, który według Ruuda Gullita powinien zdobyć ostatnią Złota Piłkę. Po tym, jak wyróżnienie ostatecznie otrzymał Leo Messi w mediach i środowisku piłkarskim zaczęto kwestionować nagrodzenie Argentyńczyka.

- Rozumiem frustrację kibiców. Również sądziłem, że wygra i to była niespodzianka. Nie jest oszukany. To tylko opinia wielu dziennikarzy, piłkarzy, czy trenerów. Na pewno było to zaskakujące, że nie wygrał. Cieszę się, że zdobył nagrodę FIFA The Best, choć sądziłem, że zgarnie również Złotą Piłkę - skomentował Gullit.

Ruud Gullit stanowił o sile reprezentacji Holandii pod koniec lat 80. XX wieku, która uznawana jest za najlepszą drużynę tego kraju w historii. Wraz z kadrą narodową zdobył mistrzostwo Europy w 1988 roku. Ma także na koncie Złotą Piłkę za 1987 rok.