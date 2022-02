Nagroda FIFA czy Złota Piłka? Lewandowski wskazał ważniejszą nagrodę. Bez wątpliwości

Robert Lewandowski od wielu lat zadziwia niesamowitą formą strzelecką, a w ostatnich dwóch latach wskoczył na jeszcze wyższy poziom sportowy. Pomimo tego napastnik Bayernu Monachium był drugi w plebiscycie Złotej Piłki za Leo Messim, ale reprezentant Polski został za to doceniony w innym plebiscycie FIFA The Best, gdzie wybrano go drugi rok z rzędu najlepszym piłkarzem świata.

W rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" Lewandowski ujawnił, że zdobycie nagrody FIFA The Best, gdzie głosowali nie tylko dziennikarze, jak w Złotej Piłce, ale również trenerzy i piłkarze, ma dla niego wyższą wartość niż plebiscyt organizowany przez "France Football".

Lewandowski tłumaczy, dlaczego wyżej ceni nagrodę FIFA The Best niż Złotą Piłkę. "Ma większe znaczenie"

- Myślałem ostatnio nad tymi dwoma nagrodami: FIFA The Best i Złotą Piłką. Doszedłem do wniosku, że nagroda FIFA ma jednak większe znaczenie niż Złota Piłka. W tej drugiej głosują wyłącznie dziennikarze - nie ma tam jasnej weryfikacji, o czym mówiło wielu ekspertów, czy też byłych i obecnie grających piłkarzy. W FIFA głosują za to zawodowcy i dziennikarze; kapitanowie drużyn, selekcjonerzy a oni mogą realnie i obiektywnie ocenić nasze osiągnięcia, bo wiedzą ile kosztuje nas każdy mecz, każdy rekord, każda kontuzja - powiedział Lewandowski.

Podczas rozmowy z gazetą napastnik Bayernu Monachium skomentował także kwestię niespodziewanego odejścia trenera Paulo Sousy ze stanowiska reprezentacji Polski pod koniec grudnia 2021 roku.

- Szok, niedowierzanie - na pewno. Najpierw myślałem, że ta informacja to fake, których w mediach jest przecież bardzo dużo. Dopiero na drugi dzień dotarło do mnie, że coś jest na rzeczy. Wtedy pojawiło się uczucie dużego rozczarowania tym, że wcześniej nie miałem informacji, iż coś się szykuje, a więc trybem, w jakim sprawa została przeprowadzona - przyznał napastnik.

Obecnie Lewandowski razem z Bayernem Monachium przygotowuje się do wznowienia Bundesligi po krótkiej przerwie. Mistrz Niemiec w sobotę zagra z RB Lipsk. Po 20 kolejkach ligi niemieckiej ekipa Juliana Nagelsmanna ma na koncie o sześć punktów więcej od drugiej Borussii Dortmund.

Lewandowski w obecnym sezonie ligowym strzelił już 23 gole i ma przewagę aż pięciu trafień nad drugim Patrikiem Schickiem z Bayeru Leverkusen. Natomiast we wszystkich rozgrywkach polski napastnik trafił do siatki aż 34 razy i zanotował trzy asysty w zaledwie 28 meczach. Obecna umowa Lewandowskiemu z Bayernem jest ważna do końca czerwca 2023 roku.