Transfer Buksy przesądzony. Amerykanie spodziewają się wielu ofert

Adam Buksa ma za sobą bardzo dobre kilka miesięcy. Polak w zakończonym w listopadzie sezonie amerykańskiej MLS zdobył 17 bramek w 32 spotkaniach i znalazł się w ścisłej czołówce strzelców. 25-latek jesienią zadebiutował także w barwach reprezentacji Polski i już w swoim pierwszym spotkaniu przeciwko San Marino (7:1) skompletował hat-tricka.

Poważna oferta za Buksę w Deadline Day. 8 milionów dolarów!

Znakomita dyspozycja Adama Buksy w zeszłym sezonie nie umknęła uwadze klubów z najlepszych lig europejskich i zwiększyła jego szansę na powrót. Pojawiło się wiele spekulacji, a zainteresowane jego sprowadzeniem miały być takie kluby jak AS Monaco, Leicester City, czy Pisa SC.

Według doniesień amerykańskich mediów w Deadline Day do New Englad Revolution wpłynęła bardzo poważna oferta za Buksę w wysokości 8 milionów dolarów. Ostatecznie została jednak odrzucona przez Amerykanów i wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski zostanie w Stanach Zjednoczonych przynajmniej do lata.

Trener New England Revolution potwierdza. Buksa może odejść latem

Spore zainteresowanie Adamem Buksą potwierdził nawet trener New England Revolution Bruce Arena. - Było zainteresowanie Adamem i w wyznaczonym terminie rozmawialiśmy z jednym zespołem. Pojawiła się potencjalna szansa na transfer, ale temat upadł - powiedział Amerykanin, cytowany przez portal Thebentmusket.com.

Arena przyznał także szczerze, że w klubie spodziewają się kolejnych ofert za Buksę latem i są świadomi, że prawdopodobnie właśnie wtedy Polak odejdzie z klubu. - Jeśli będzie to w najlepszym interesie naszego klubu, zrobimy to. Chcemy, aby dzięki okienkom transferowym nasz zespół był lepszy, a nie gorszy. Wszelkie ruchy, które wykonujemy, muszą być w interesie New England Revolution - zaznaczył Amerykanin.

Adam Buksa wraz z całą drużyną New England Revolution przygotowuje się obecnie do nowego sezonu w Kalifornii. Podopieczni Bruce'a Areny rozpoczną nowy sezon MLS od wyjazdowego spotkania z Portland Timbers, które odbędzie się 27 lutego.