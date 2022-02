Nowe informacje ws. kontuzji Kamila Jóźwiaka. Jest nadzieja

Już za niecałe dwa miesiące reprezentacja Polski zmierzy się w pierwszym spotkaniu barażowym o awans na mistrzostwa świata w Katarze z Rosją. Polaków w tym spotkaniu po raz pierwszy poprowadzi nowy selekcjoner Czesław Michniewicz, który oficjalnie objął stanowisko w poniedziałek.

Już na początku swojej przygody z reprezentacją Polski trener Michniewicz napotkał na pierwszy problem, jakim była informacja o poważnej kontuzji Kamila Jóźwiaka. Skrzydłowy miał doznać urazu w spotkaniu Derby County z Birmingham (2:2) w miniony weekend.

Skończyło się na strachu. Kontuzja Jóźwiaka nie jest poważna

Jeszcze we wtorek pojawiały się niepokojące informacje na temat zdrowia Jóźwiaka. Piłkarz przybył do Polski na badania, ale poruszał się o kulach. Pojawiły się więc podejrzenia, że mogło dojść u niego do poważnego urazu skokowego. W związku z tym pod wielkim znakiem zapytania stanął jego występ w marcowym barażu z Rosją. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że skończy się tylko na strachu.

Według najnowszych informacji przekazanych w piątek przez portal Meczyki.pl Kamil Jóźwiak doznał jedynie naderwania więzadeł stawu skokowego. Czeka go więc teraz rehabilitacja, która ma jednak nie trwać długo, bo tylko około dwóch tygodni. To by oznaczało, że jego występ w spotkania z Rosją nie jest zagrożony.

Kamil Jóźwiak przeniósł się z Lecha Poznań do Derby County we wrześniu 2020 roku za 4,3 miliona euro. W tym sezonie rozegrał 17 spotkań w Championship, w których zaliczył jedną asystę.