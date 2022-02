Burza w Legii po wycieku maili. Ratusz interweniuje. "Nie mieści mi się w głowie"

Mariusz Chłopik, który prywatnie jest zięciem wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, 1 października minionego roku został pełnomocnikiem zarządu Legii Warszawa ds. projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych.

Pełnomocnik zarządu Legii miał szczuć na LGBT. "Nie mieści się w głowie"

Kilka lat wcześniej Chłopik był m.in. doradcą premiera Mateusza Morawieckiego. To on 14 marca 2019 r. miał wysłać maila o treści: "Wydaje mi się, że powinniśmy poszukać więcej osób, które ze świata celebrytów będą krytykować LGBT, na razie udało nam się z Z. Boniek i jutro Zosia Klepacka. Szukam dalej takich osób". Wiadomość adresowana była m.in. do Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, posła PiS Krzysztofa Sobolewskiego, dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Tomasza Matyni oraz PR-owców współpracujących z partią: Anny Plakwicz i Piotra Matczuka.

"Do maila Chłopik załączył zdjęcia numeru "Super Expressu", który miał się ukazać następnego dnia i zawierać artykuły nieprzychylne wobec społeczności LBGT. Na pierwszej stronie tabloidu w oczy bije biały tytuł na czerwonym tle: 'Polacy nie chcą karty gejów i lesbijek'" - czytamy w serwisie wyborcza.pl.

Nowy pełnomocnik zarządu warszawskiego klubu już wcześniej przewijał się w tzw. aferze mailowej, związanej z wyciekiem korespondencji ze skrzynki szefa KPRM. Mariusz Chłopik miał też prosić prezesa TVP Jacka Kurskiego i byłego redaktora naczelnego "Wiadomości" o "ładny atak" na sędziów. To po decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który nakazał premierowi opublikować sprostowanie jego słów z kampanii wyborczej. Informacje na ten temat miesiąc temu ujawnił portal Poufna Rozmowa.

Stołeczny ratusz, zaniepokojony doniesieniami na temat ruchu kadrowego Legii, w środę planuje wystosować pismo do prezesa klubu. - Nikomu i mi też nie mieści się w głowie szczucie na nauczycieli, środowisko LGBT czy jakiekolwiek inne. Z pewnością zażądamy wyjaśnień od prezesa klubu. Już jutro zostanie w tej sprawie skierowane pismo do prezesa Legii — zapowiedziała we wtorek wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

- Nie będziemy tej sprawy komentować — oświadczyła we wtorek wieczorem Izabela Kruk, rzeczniczka Legii Warszawa. Klub w 2021 roku otrzymał z budżetu miasta 2,3 mln zł za promowanie wizerunku stolicy. Korzysta też z miejskiego stadionu. Dlatego dziennikarze zapytali, czy władze największego miasta w Polsce nie powinny domagać się zwolnienia Chłopika? - Na pytanie o zwolnienie tego pana powinien jednak odpowiedzieć jego pracodawca — odpowiedziała Kazanowska.