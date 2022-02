Oficjalnie: Jakub Kosecki podpisał kontrakt z II-ligowcem. Pół roku był bez klubu

Kariera Jakuba Koseckiego w ostatnich miesiącach poważnie wyhamowała. 31-letni piłkarz w lutym 2021 roku po niezbyt owocnym trzyletnim pobycie w tureckiej Adanie Demirspor zdecydował się na powrót do Polski. Tę okazję wykorzystała Cracovia, która zaproponowała mu półroczny kontrakt. Tam jednak doświadczony skrzydłowy się nie sprawdził i od lipca zeszłego roku pozostawał bez klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

Oficjalnie: Hit transferowy w II lidze stał się faktem. Jakub Kosecki dołącza do Motoru

Kamil Bętkowski poinformował 10 stycznia tego roku, że Jakub Kosecki rozpoczął treningi z drugoligowym Motorem Lublin, którego trenerem jest Marek Saganowski. Na początku lutego klub ze stolicy Lubelszczyzny ogłosił podpisanie kontraktu z Koseckim do końca czerwca tego roku. W umowie zawarty jest zapis, który pozwala na przedłużenie współpracy o kolejny sezon. To zatem drugi transfer Motoru Lublin w trakcie zimowego okna, po pozyskaniu Jakuba Świecińskiego z Elany Toruń.

"Sam fakt, że tacy zawodnicy rozważają dołączenie do Motoru, świadczy o tym, że klub się rozwija i zmierza we właściwym kierunku. Nie ulega wątpliwości, że to duże nazwisko i wzmocnienie zespołu. Kuba to bardzo doświadczony piłkarz, który ostatnie lata spędził w trudnej i wymagającej lidze tureckiej, a wcześniej udowodnił swoją wartość na ekstraklasowych boiskach. Liczę na to, że będzie wsparciem dla młodszych kolegów w szatni" - powiedział Marek Saganowski, cytowany przez oficjalną stronę internetową Motoru.

Jakub Kosecki jest wychowankiem Kosy Konstancin, której właścicielem jest jego ojciec Roman Kosecki. Skrzydłowy do tej pory reprezentował takie kluby, jak Legia Warszawa, ŁKS Łódź, Cracovia, SV Sandhausen, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk oraz Adana Demirspor. Łącznie Kosecki rozegrał 110 spotkań na poziomie Ekstraklasy.