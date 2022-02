Szkocki klub zatrudnił piłkarza skazanego za gwałt. Błyskawiczna reakcja sponsora

David Goodwillie to były napastnik klubów szkockich oraz angielskich w tym Blackburn Rovers. To właśnie tam w sezonie 2011/12 32-letni obecnie zawodnik spędził jedyny rok w Premier League. Na najwyższym poziomie w Anglii Szkot zdobył dwie bramki, a w całym sezonie miał ich cztery.

W 2017 roku sąd w Edynburgu skazał Goodwilliego oraz Davida Robertsona za gwałt. Mężczyźni zostali oskarżeni przez kobietę, którą zgwałcili, gdy ta była pijana i nie wyrażała zgody na seks. Z powodu zbyt małej liczby dowodów wszystko zakończyło się jednak na sprawie cywilnej. Goodwillie i Robertson zapłacili kobiecie 100 tysięcy funtów, a do sprawy karnej nigdy nie doszło.

Po tej bulwersującej sprawie Goodwillie kontynuował karierę w karierę w klubie Clyde, z którym grał na 3. i 4. poziomie rozgrywkowym w Szkocji. W poniedziałek, w ostatnim dniu okienka transferowego Goodwillie podpisał kontrakt z Raith Rovers, które gra na zapleczu szkockiej ekstraklasy.

Kontrowersyjny transfer w Szkocji

Decyzja klubu spotkała się z ogromnym oburzeniem fanów. Bardzo ostro zareagowała m.in. znana pisarka kryminałów - Val McDermid - która zrezygnowała ze sponsorowania klubu oraz posiadania nazwy swojej strony internetowej na koszulce drużyny. McDermid kibicuje Raith Rovers od dzieciństwa, a jej ojciec pracował w nim jako skaut.

- Jego obecność jest plamą na dobrym imieniu tego klubu. Myśl, że gwałciciel wybiega na boisko w koszulce zespołu, który posługuje się moim nazwiskiem, wywołuje we mnie obrzydzenie. Czuję się fatalnie. Piękna gra stała się właśnie ohydna. Ten transfer to hańba dla klubu - napisała McDermid.

Władze Raith Rovers nie zrobiły nic, by załagodzić sytuację. Wręcz przeciwnie, w mediach ukazało się kuriozalne oświadczenie klubu. "David to sprawdzony strzelec goli, który grał już u nas w sezonie 2007/08, gdy był do nas wypożyczony z Dundee United" - czytamy w oświadczeniu.

"Jak w przypadku każdego transferu, przypadek Davida został przeanalizowany pod każdym możliwym kątem. Szanujemy różnice poglądów naszych akcjonariuszy, ale uznaliśmy, że David, który grał w naszym klubie na początku kariery, jest członkiem naszej rodziny".

"Najważniejsza jest dla nas drużyna i wierzymy, że David będzie dla nas wzmocnieniem. Znamy go bardzo dobrze i wiemy, czego możemy od niego oczekiwać. Decyzja o zakontraktowaniu go była zdeterminowana wyłącznie kwestiami sportowymi".