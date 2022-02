Dziennikarz ujawnił mroczne sekrety Avrama Granta. Dotarł aż do trzech kobiet

Gdy ruszyła lawina nazwisk kandydatów, którzy mogą zastąpić Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, Avram Grant nie był wymieniany wśród faworytów. Niemniej był on jednym z tych, o których media wspomniały. Ostatecznie jednak 66-latek nie złożył kandydatury. Teraz o Izraelczyku ponownie zrobiło się głośno, jednak nie z powodów sportowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz o Adamie Nawałce, odejściu Sousy i perspektywach reprezentacji. Jaki skład na baraże?

Bezlitosne słowa rosyjskiego eksperta po nominacji Michniewicza. "Polska przegra"

Poważne oskarżenia w stronę Avrama Granta

Na Kanale 12 izraelskiej telewizji pojawił się program "Exposure", w którym przedstawiono szczegóły śledztwa dotyczącego działań Granta z przeszłości. Dziennikarz Haim Etgar przedstawił zeznania kilku kobiet, które oskarżyły trenera o próby zmuszania ich do stosunków seksualnych, korzystając w ten sposób ze swojej wysokiej pozycji.

Choć personalia kobiet nie zostały podane do wiadomości publicznej, to wiadomo, że były to wysoko postawione dziennikarki i modelki. Niektóre z pań twierdziły nawet, że Avram Grant dopuszczał się molestowania podczas pobytu w Londynie. Jedna z nich ze szczegółami opowiedziała, że do zdarzenia miało dojść w dniu jednego z meczów.

Większość zeznań ze strony kobiet zawierało podobny scenariusz - po stosunku płciowym Grant miał obiecywać pomoc w rozwoju kariery. Co prawda poszkodowane nie wspominały o jakiejkolwiek przemocy ze strony trenera, ale stwierdziły, że jego zachowanie mocno wpływało na ich psychikę.

Grant reaguje na oskarżenia

Cytowany przez The Times of Israel zdążył zabrać już stanowisko w tej sprawie. - W moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym, zawsze starałem się, ponad wszelkimi sukcesami i osiągnięciami, pozostać człowiekiem i szanować każdą kobietę i każdego mężczyznę - oświadczył. Sprawie ma się przyjrzeć Komisja Etyki FIFA.

Piłkarze reprezentacji Polski reagują na wybór Czesława Michniewicza

Avram Grant jest niezwykle doświadczonym trenerem, pracującym w zawodzie od blisko 50 lat. Pierwsze 30 lat kariery spędził z Izraelu, pracując w klubach Hapoel Petah Tikva, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Hajfa i Maccabi Hajfa. W latach 2002-2005 prowadził reprezentację Izraela, po czym udał się do Anglii, gdzie pracował w FC Portsmouth, Chelsea i West Hamie. Z "The Blues" niespodziewanie dotarł do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2007/08. Jego ostatnią pracą było stanowisko trenera w indyjskim NorthEast United FC w 2018 roku.