Chciał być selekcjonerem reprezentacji Polski. Teraz jest oskarżony o gwałt

Izraelski program śledczy "Exposure" wyemitował materiał, w którym kilka kobiet oskarżyło Avrama Granta o molestowanie seksualne. Były selekcjoner izraelskiej kadry miał wykorzystywać swoją pozycję i oferować kobietom awans i rozwój kariery zawodowej w zamian za seks.

Poważne kłopoty Avrama Granta. "Złapał mnie za szyję, jakby mnie dusił"

- Powiedział mi: "rozgość się, zdejmij ubranie". Myślałam, że żartuje. Siedziałam daleko od niego, na skraju kanapy. Poprosił, żebym podeszła bliżej i próbował mnie przytulić. Naprawdę mnie złapał i nie puścił. Czułam się nieswojo, położył rękę na moim udzie i pamiętam, że natychmiast poruszył ręką. Po kilku sekundach rozmowy złapał mnie za szyję, jakby mnie dusił, odwrócił głowę do siebie i próbował mnie pocałować na siłę – opowiada jedna z kobiet. W czerwcu 2020 roku Grant zaprosił ją do swojego mieszkania w Tel Awiwie z propozycją pomocy w znalezieniu pracy. Kobieta spędziła noc w jego mieszkaniu. - Nie miałam odwagi mu odmówić – powiedziała kobieta.

Następnie, według jej relacji, wziął jej rękę i położył ją na swoim kroczu, po czym kobieta poszła do łazienki i zaczęła płakać. Po tym, jak w końcu poszła spać w oddzielnej sypialni, obudziła się następnego ranka, a Grant miał się przed nią obnażyć. Kilka tygodni później skonfrontowała go z jego działaniami, po tym jak najwyraźniej przez pomyłkę wysłał jej zdjęcie innej młodej kobiety.

W programie zaprezentowała też nagrania rozmowy z Grantem, w których początkowo wydawał się przyznać do tego, o co został oskarżony, ale potem próbował przedstawić to jako sytuację, która wydarzyła się za obopólną zgodą. Na koniec powiedział, że nie rozmawia z nikim o swoich prywatnych sprawach.

Inna kobieta, zidentyfikowana jako wybitna dziennikarka sportowa w Izraelu, powiedziała, że Grant zaoferował jej pomoc w karierze gdy zaczynała. Następnie zaczął robić jej niestosowne komentarze i przez kilka lat wysyłał jej napastliwe wiadomości. Jak pisze "The Times of Israel", wiele kobiet zeznających przeciwko Grantowi było dziennikarkami sportowymi. W obawie o swoją karierę zawodową wystąpiły w programie anonimowo, a ich głos został zniekształcony. Zachowanie Granta miało być tajemnicą poliszynela w branży. Po odrzuceniu zalotów trenera niektórym z nich odmówiono kontaktów z Grantem na płaszczyźnie zawodowej.

Wśród oskarżających jest również izraelska modelka. Twierdzi, że kiedy zaczynała karierę międzynarodową, Grant zaproponował jej pomoc. Poleciała do Anglii, żeby się z nim spotkać. Podczas spotkania w hotelu nagle zdjął ubranie i próbował ją przekonać, żeby się z nim przespała. - Mówiłam "nie" milion razy, ale on nalegał i nalegał. Czułam, że muszę, żeby mnie puścił – powiedziała, dodając, że nie używał siły fizycznej. Kobieta powiedziała, że potem załamała się i wycofała się z modelowania. - Nie chciałam, żeby ludzie mnie już zauważali – powiedziała.

Grant odniósł się do tych oskarżeń. Jego słów nie można odczytywać jako kategoryczny sprzeciw. - W moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym, zawsze starałem się stawiać na pierwszym miejscu pozostanie człowiekiem i szanować każdą kobietę lub mężczyznę, kimkolwiek by nie byli. Jestem człowiekiem przyjaźni. I przez lata utrzymywałam relacje z kobietami. We wszystkich tych związkach bardzo starałem się traktować je z szacunkiem i przyjaźnią i nigdy nie miałem zamiaru zachowywać się niesprawiedliwie ani w żaden sposób skrzywdzić żadnej kobiety. Każdego, kto poczuł się nieswojo lub zraniony przeze mnie, żałuję i przepraszam z głębi serca – powiedział Grant.

Stały kandydat na selekcjonera

Przypomnijmy, że Avram Grant był wymieniany jako jeden z kandydatów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. Można powiedzieć nawet, że jest to kandydat niemal etatowy. Pierwsze informacje pojawiały się jeszcze w 2009 roku, gdy Grzegorz Lato, ówczesny prezes PZPN otwarcie mówił o rozmowach z Grantem i jego menedżerem Pinim Zahavim. Potem miał zastąpić Franciszka Smudę, a następnie Waldemara Fornalika czy Adama Nawałkę. Nie inaczej było również po zwolnieniu Jerzego Brzęczka. W lipcu 2015 roku media również informowały, że Grant może zostać trenerem Legii Warszawa. Wtedy szkoleniowcem warszawian był Hening Berg.

- To, co dzieje się w Polsce, obserwuję na bieżąco. Często bywam w Warszawie, rozmawiam z ludźmi związanymi z polską piłką. Wasza reprezentacja potrzebuje dziś człowieka, który umie zadbać o taktykę i atmosferę, który rozumie polską mentalność. Jestem gotowy na takie wyzwanie, jestem głodny futbolu - powiedział Interii Avram Grant w grudniu zeszłego roku.

67-letni Avram Grant jest Izraelczykiem, ale posiada również polski paszport, który odebrał w 2016 roku. Jego ojciec urodził się w Mławie, skąd wyjechał do Izraela. - To, że jestem Polakiem jest dla mnie naturalne - powiedział szkoleniowiec, gdy odebrał paszport.

W swojej karierze prowadził m.in. Chelsea, z którą awansował do finału Ligi Mistrzów, a także West Ham, Partizan Belgrad czy Maccabi Tel Awiw. Ma również doświadczenie reprezentacyjne - prowadził kadry Izraela oraz Ghany, z którą zajął drugie miejsce w Pucharze Narodów Afryki. Ostatni raz pracował w roli trenera w 2018 roku w hinduskim NorthEast United.