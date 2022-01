Zwrot akcji ws. Tymoteusza Puchacza. Prezydent Trabzonsporu zmienił zdanie

Tymoteusz Puchacz w zeszłym roku przeżywał prawdziwą huśtawkę nastrojów. Najpierw dzięki dobrej w swoim wykonaniu sezonie 2020/2021 zapracował sobie na powołanie do reprezentacji Polski i udział w Euro 2020, na których zagrał z resztą w każdym z trzech spotkań. Po mistrzostwach Europy natomiast 23-latek podpisał kontrakt z Unionem Berlin.

Niestety Tymoteuszowi Puchaczowi nie udało się przebić w hierarchii Unionu, przez co nie zadebiutował nawet w Bundeslidze. W nowym klubie rozegrał zaledwie siedem spotkań w kwalifikacjach i fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, w których zaliczył dwie asysty. W zimowym okienku transferowym 23-latek został więc wypożyczony do tureckiego Trabzonsporu.

Puchacz zrobił dobre wrażenie w Trabzonsporze. Turcy spróbują go wykupić z Unionu

Swoją przygodę w nowym klubie Tymoteusz Puchacz zaczął już zdecydowanie lepiej i od razu wskoczył do pierwszego składu drużyny Abdullaha Avciego. Jak do tej pory Polak wystąpił już w dwóch spotkaniach Super Lig, w których zaprezentował się bardzo solidnie i zdążył zaskarbić już sobie sympatię kibiców, ale nie tylko.

Według informacji uzyskanych przez portal WP SportoweFakty Tymoteusz Puchacz zrobił także bardzo pozytywne wrażenie na prezydencie klubu Ahmecie Agaoglu, który zdecydował już, że postara się doprowadzić do transferu definitywnego Polaka.

W tej chwili 23-latek gra w Trabzonsporze w ramach wypożyczenia do końca sezonu, w którego umowie nie ma opcji wykupu. Turcy spróbują porozumieć się z Unionem w sprawie kwoty, jaką trzeba by było ewentualnie zapłacić za młodego obrońcę, który ma podpisany kontrakt z niemieckim klubem aż do 30 czerwca 2025 roku

Trabzonspor radzi sobie w tym sezonie nadspodziewanie dobrze i w tej chwili jest na dobrej drodze do sięgnięcia po pierwsze od 38 lat mistrzostwo Turcji. Drużyna Abdullaha Aviego jest w tej chwili zdecydowanym liderem Super Lig mającym aż dziewięć punktów przewagi nad drugim Konyasporem.