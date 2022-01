Transfer życia reprezentanta Polski? Negocjacje z gigantem potwierdzone

Rok 2021 był przełomowym momentem w życiu Matty'ego Casha. 24-letni zawodnik w ubiegłym sezonie stał się kluczowym zawodnikiem Aston Villi i jedną ze wschodzących gwiazd Premier League. Jesienią natomiast utalentowany obrońca otrzymał polski paszport i zadebiutował w reprezentacji prowadzonej jeszcze wtedy przez Paulo Sousę.

Agent Casha siada do rozmów z Atletico. Zbliża się wielki transfer reprezentanta Polski

Cash swoją dobrą postawą na boiskach Premier League zapracował sobie na zainteresowanie ze strony największych klubów w Europie i wszystko wskazuje na to, że już w najbliższym czasie może zmienić pracodawcę. Od kilku dni brytyjskie media informowały o poważnych zapytaniach ze strony Atletico Madryt. Teraz te informacje się potwierdzają.

Według najnowszych doniesień telewizji Sky Sports agent Matty'ego Casha rozpoczął już rozmowy z Atletico Madryt. Przedstawiciele mistrz Hiszpanii planują najpierw ustalić warunki kontraktu z zawodnikiem i dopiero później porozumieć się z Aston Villą. Wielkim zwolennikiem pomysłu sprowadzenia reprezentanta Polski ma być trener Diego Simeone, który poszukuje zastępstwa dla Kierana Trippiera. Na Wanda Metropolitano przeniósł się już co prawda Daniel Wass z Sevilli, ale Argentyńczyk chciałby mieć kogoś jeszcze do rywalizacji na prawej stronie defensywy. Nie wiadomo jakiej kwoty zażyczą sobie Anglicy za 24-latka. Portal Transfermarkt wycenia go natomiast na 22 miliony euro.

Matty Cash w tym sezonie jest jednym z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Stevena Gerrarda. Jak do tej pory reprezentant Polski rozegrał dla Aston Villi 23 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. 24-latek błyszczy jednak szczególnie w grze obronnej. Jest jednym z najlepiej odbierających piłkę zawodników w Premier League.