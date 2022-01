Adam Małysz wskazał, kto powinien zostać selekcjonerem. Jednoznacznie

Wszystko wskazuje jednak na to, że tym razem rzeczywiście sprawa jest przesądzona i na samym finiszu na czoło wyścigu o posadę selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski wysunął się Czesław Michniewicz. Prawdopodobnie więc to właśnie były trener Legii Warszawa zostanie nowym opiekunem polskiej kadry. Oficjalna prezentacja nowego selekcjonera nastąpi jednak dopiero w poniedziałek 31 stycznia na Stadionie Narodowym, więc dopiero wtedy będziemy mogli być pewni, kto przejmie stery w reprezentacji. Do tego momentu ciężko być czegoś pewnym w stu procentach.

Wybór selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski wzbudza emocje w całym społeczeństwie, więc dotyka to także przedstawicieli innych dyscyplin. Jednym z nich jest dyrektor kadry naszych skoczków Adam Małysz, który jest wiernym kibicem polskich piłkarzy. 44-latek wskazał, kogo powinien wybrać Cezary Kulesza.

- Pytanie o to, kto powinien prowadzić polskich piłkarzy, jest bardzo trudne. Przecież chłopaki potrafią grać. Większość jest w zagranicznych klubach i świetnie sobie radzą. Mają jednak problem ze zgraniem się w ekipie reprezentacji. Mam wrażenie, że rozwiązanie tej sytuacji jest głównym zadaniem dla selekcjonera - przyznał Małysz w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Teraz jesteśmy w podbramkowej sytuacji. Moim zdaniem obecnie najlepszy byłby polski trener, który zna piłkarzy i jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości - dodał.

Były skoczek nie omieszkał przy okazji odnieść się także do zachowania Paulo Sousy, który zostawił reprezentację tuż przed barażami o mundial. - Sousą jestem bardzo rozczarowany. Nie ukrywajmy, poleciał z nami w "bambuko". Nikt przecież nie przypuszczał, że tak się zachowa. Rzadko się zdarzają takie sytuacje, ale widocznie należy brać je pod uwagę i zawsze mieć w zanadrzu opcję awaryjną - przyznał Małysz.

Dyrektor kadry skoczków nie obwiniałby jednak za zachowanie Portugalczyka byłego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. - Trochę mi przykro, kiedy się go atakuje za zatrudnienie Sousy. Kto by przewidział, że Portugalczyk tak się zachowa? Wszyscy się cieszyli, że mamy takiego trenera, trudno było zakładać, jak się to skończy - podkreślił Małysz.

- Teraz trzeba wybrać złoty środek. My, czyli kibice, nie wiemy, co się dzieje wewnątrz PZPN. Tak samo, jak ja znam szczegóły rozmów w PZN, które nie wychodzą na światło dzienne. To jest jasne, bo jestem w strukturze. Kibice i dziennikarze nie zawsze wiedzą, jak dana sytuacja wygląda od środka, a związek nie może wszystkiego mówić oficjalnie. Ale wydaje mi się, że PZPN poradzi sobie z tą sytuacją. I wybierze dobrze - zakończył były skoczek.