Kibice zastanawiają się, dlaczego ligi zagraniczne nie grają w ten weekend. Jest wyjaśnienie

0 - tyle meczów w najlepszych ligach Europy zostanie rozegranych w ten weekend. Z najwyżej sklasyfikowanych państw UEFA spotkania zostaną rozegrane jedynie we Francji. Nie będą to jednak mecze Ligue 1, a Pucharu Francji.

Dlaczego futbol na najwyższym europejskim poziomie został wstrzymany? Wszystko przez nietypowy termin okienka na mecze reprezentacji dla krajów spoza Europy. Nietypowy, bo zdeterminowany przez pandemię koronawirusa.

Okienko trwa od 24 stycznia do 1 lutego. W tym czasie swoje mecze eliminacji do mistrzostw świata zagrają federacje: Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, Oceanii oraz Azji. Dlaczego grają niemal wszyscy poza Europejczykami?

Dlaczego w ten weekend nie ma meczów?

Powodów takiej sytuacji musimy doszukiwać się jeszcze w sezonie 2019/20. Wiosną 2020 roku rozgrywki zostały zatrzymane na kilka miesięcy przez pandemię i zostały dokończone dopiero latem. To z kolei wymusiło na władzach lig oraz UEFA modyfikację terminarza rozgrywek na sezon 2020/21.

Ten zaczął się dopiero we wrześniu, czyli w miesiącu, w którym pierwotnie zaplanowano okienko na mecze reprezentacji. Chociaż w Europie zaplanowane były wtedy spotkania Ligi Narodów, to dla wielu innych federacji był to początek eliminacji do mundialu w Katarze.

We wrześniu 2020 roku ostatecznie zagrała tylko Europa. Pozostałe federacje zdecydowały się zrezygnować z meczów, a FIFA obiecała im, że odda im ten termin w pierwszym "normalnym" sezonie. Ostatecznie padło na rozgrywki 2021/22 i styczniowy termin tego roku.

Rozgrywki w najlepszych ligach wrócą w kolejny weekend. Wcześniej, bo już w środę i czwartek, rozegrane zostaną ćwierćfinały Pucharu Hiszpanii.