Śląsk Wrocław traci ważnego zawodnika za 2 mln euro

Śląsk Wrocław w ostatnich dniach wziął się na poważnie do wzmocnienia drużyny przed rundą wiosenną ekstraklasy. Działacze klubu z Dolnego Śląska przeprowadzili dwa bardzo poważne transfery, które mogą pomóc w wywalczeniu awansu do europejskich pucharów. Chodzi o Dennisa Jastrzembskiego i Daniela Leo Gretarssona, którzy w tym tygodniu dołączyli do drużyny Jacka Magiery.

Kolejny transfer z ekstraklasy do Serie A. Śląsk zainkasuje sporą sumę

Okazuje się jednak, że w Śląsku Wrocław będą musieli pogodzić się także ze stratami. Jedną z nich będzie najprawdopodobniej transfer Mateusza Praszelika. Według najnowszych doniesień "Przeglądu Sportowego" 21-letni pomocnik przeniesie się w ciągu kilku najbliższych dni do Hellasu Verona.

Włosi mają zapłacić za niego około 2 milionów euro. Tyle właśnie wynosiła klauzula odstępnego wpisana do kontraktu Praszelika. Śląsk zaakceptował więc ofertę Hellasu i teraz pozostaje już tylko porozumieć się z samym zawodnikiem. Nie wiadomo jednak jaką podejmie decyzję, ponieważ jeszcze niedawno zapowiadał, że chciałby wyjechać za granicę, ale dopiero latem. Ciężko jednak podejrzewać, że pomocnik nie wykorzysta takiej szansy. Jeżeli zdecyduje się ostatecznie na przenosiny do Hellasu, to zostanie klubowym kolegą Pawła Dawidowicza.

Mateusz Praszelik w tym sezonie miał spore problemy zdrowotne w wyniku bandyckiego faulu Israela Puerto w meczu z Jagiellonią. 21-latek zdążył jednak jesienią rozegrać 20 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty.