Haaland zapytany o najlepszego piłkarza świata. Nie miał żadnych wątpliwości

Ostatni plebiscyt Złotej Piłki odbił się szerokim echem. Wyróżnienie to trafiło w ręce Leo Messiego, jednak wielu ekspertów uważało, że znacznie bardziej na nagrodę zasłużył Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma za sobą znakomity 2021 rok, w którym strzelił aż 69 goli w 59 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Nagrodę po raz siódmy w swojej karierze otrzymał Argentyńczyk, którego dokonania indywidualne teoretycznie mogą się wydawać mniej imponujące. Messi w ciągu roku strzelił 34 gole na poziomie klubowym, ale sięgnął z reprezentacją po Copa America, co miało przesądzić o Złotej Piłce właśnie dla niego.

Innego zdania jest Erling Haaland, który w rozmowie z ESPN został poproszony o wymienienie trzech najlepszych piłkarzy na świecie. Pomimo bezpośredniej rywalizacji o miano najskuteczniejszego napastnika w Bundeslidze z Robertem Lewandowskim, Norweg postawił właśnie na Polaka. A następnie - na Messiego i Karima Benzemę.

Haaland opowiedział, jak według niego powinien zakończyć się plebiscyt Złotej Piłki. - Powinniśmy brać pod uwagę ostatni rok, prawda? Myślę, że trzeba powiedzieć, że Lewandowski jest numerem jeden. Benzema i Messi też byli niesamowici, ale umieściłbym ich na dwóch kolejnych miejscach - powiedział.

Kapitan reprezentacji Polski był również głównym kandydatem do zdobycia nagrody w 2020 roku. Wówczas jednak plebiscyt został odwołany z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Decyzja organizatorów gali również wywołała mnóstwo kontrowersji.

Do nagrody dla Lewandowskiego odniósł się również sam Leo Messi podczas odbierania statuetki. - To był prawdziwy zaszczyt konkurować z Robertem Lewandowskim. Wszyscy wiedzą i zgadzają się, że byłeś najlepszy w ubiegłym roku. Myślę, że France Football powinno Ci przyznać Złotą Piłkę za 2020 rok. Zasługujesz na to i powinieneś mieć ją w domu - skomentował Argentyńczyk.