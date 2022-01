Jest porozumienie. Diego Costa znalazł nowy klub

Kariera Diego Costy obrała w 2021 roku dość niespodziewany kierunek. Wraz z rozpoczęciem roku wygasł jego kontrakt, przez co Hiszpan był zmuszony do poszukiwania sobie nowego klubu. Nie udało mu się to jednak przez pół roku, aż w końcu podjął decyzję o przenosinach do Brazylii i dołączeniu do Atletico Mineiro.

Sensacyjny powrót do Europy. Diego Costa dołączy do Francka Ribery'ego

W brazylijskim klubie podpisał tylko półroczny kontrakt i miał pomóc w wywalczeniu mistrzostwa. Misja się powiodła. Atletico sięgnęło po swój drugi tytuł w historii, a Costa miał w tym swój udział. Doświadczony napastnik rozegrał 15 spotkań w lidze, w których zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę.

Wraz z zakończeniem rozgrywek wygasł jednak kontrakt Diego Costy, którego nie zdecydował się przedłużyć. Hiszpan postanowił poszukać dla siebie wyzwania w Europie i wszystko wskazuje na to, że mu się udało. Według najnowszych doniesień dziennika "Il Mattino" 33-latek porozumiał się z beniaminkiem Serie A - Salernitaną. Doświadczony napastnik ma po raz kolejny w ostatnim czasie podpisać tylko półroczny kontrakt.

Costa nie był przekonany do tego ruchu, ponieważ drużyna z Kampanii zajmuje ostatnie miejsce w lidze i wiosną czeka ją trudna walka o utrzymanie. Hiszpan zmienił jednak zdanie po usilnych namowach ze strony dyrektora generalnego Salernitany - Waltera Sabatiniego, który był już zainteresowany sprowadzeniem 33-latka w czasach pracy w Bolonii. Tym samym beniaminkowi udało się sprowadzić kolejnego doświadczonego zawodnika, który jest znany na całym świecie. Wcześniej do drużyny Stefano Colantuono dołączył także Franck Ribery. W Salernitanie występuje także lewy obrońca Paweł Jaroszyński.