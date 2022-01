No hit! Jerome Boateng ma misję ws. Lewandowskiego. "Porozmawiam"

Przyszłość transferu Roberta Lewandowskiego znajduje się w rękach użytkowników Twittera? To być może tylko żart, ale Jerome Boateng właśnie tak zareagował na komentarz pod jednym ze swoich tweetów. - Jerome sprowadź Lewandowskiego Olympique Lyon, proszę - napisał fan. Wtem Boateng podał to dalej i skomentował: "Jeśli ten tweet zostanie podany dalej 100 tysięcy razy, wtedy porozmawiam z Robertem".

REKLAMA

Zobacz wideo Polaków może czekać piekło w Moskwie. "Potrzebni eksperci od spraw międzynarodowych" [Sport.pl LIVE #5]

Boeateng namówi Lewandowskiego do zmiany klubu? Próbował już Robben

Nie wiadomo, czy wpis Boatenga trafi na taki odzew, ale nawet jeśli tak się stanie i porozmawia z Lewandowskim, bardzo trudno założyć, że najlepszy strzelec Bayernu zostanie sprowadzony do Olympique Lyon.

- Choć kontrakt 33-letniego Polaka w Monachium wygasa w 2023 roku i nadal nie wiadomo, czy przedłuży go latem, zmiana na klub Boatenga wydaje się nierealna. Jeśli Lewandowski odejdzie z drużyny rekordowych mistrzów Niemiec, wybierze raczej klub, który gra o tytuł Ligi Mistrzów i w którym widzi szansę na zdobycie Złotej Piłki - stwierdzili dziennikarze fussball.news.

Znokautowany Mane długo się nie podnosił z murawy. A potem geniusz!

Jerome Boateng i Robert Lewandowski grali razem w Bayernie Monachium od 2014 do 2021. Niemiecki piłkarz przeniósł się jednak potem do Olympique Lyon. I jak widać, chce teraz zwabić do swojego klubu najlepszego piłkarza świata według FIFA.

To nie pierwsza taka sytuacja, w której byli koledzy klubowi zachęcają Lewandowskiego do zmiany drużyny. W sierpniu 2021 roku Bayern Monachium opublikował wideo, na którym byli piłkarze tego klubu mobilizują podopiecznych Hansiego Flicka przed niedzielnym finałem Ligi Mistrzów.

W nagraniu wypowiadali się m.in. Dante, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery, Arjen Robben, Philipp Lahm, Rafinha, Anatolij Tymoszczuk czy Mario Gomez, czyli piłkarze Bayernu Monachium, którzy wygrali Ligę Mistrzów w 2013 roku po pokonaniu Borussii Dortmund 2:1.

- Wielki finał! Wiem, że jesteście na to gotowi. Macie za sobą wspaniały sezon, graliście znakomicie i został wam już tylko jeden mecz. Musicie wziąć tę nagrodę i zwieńczyć cudowny sezon. Przede wszystkim dobrze się bawcie, bo takie mecze są zawsze wyjątkowe. Jeśli będziecie grać tak jak w zeszłym tygodniu, to zwycięzca może być tylko jeden. Do boju, przywieźcie puchar do Monachium! Lewy, szukamy nowego napastnika, więc strzel dwa gole i przyjdź do Groningen - powiedział wtedy Arjen Robben.