Legia Warszawa chciała ściągnąć polskiego napastnika z MLS. "To mnie przekonało"

Kacper Przybyłko ma za sobą udany sezon w barwach Philadelphii Union. Polski napastnik z sześcioma golami na koncie został królem strzelców Ligi Mistrzów CONCACAF, natomiast w 37 meczach Major League Soccer zdobył 12 bramek oraz zanotował trzy asysty. Philadelphia skorzystała na początku grudnia zeszłego roku z opcji przedłużenia umowy z napastnikiem do końca 2023 roku, ale Przybyłko odszedł do Chicago Fire.

Kacper Przybyłko mógł trafić do Legii Warszawa

W rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" zdradził kulisy transferu. Jak się okazuje, zainteresowana jego usługami była Legia Warszawa. Mistrzowie Polski nie byli jednak w stanie przebić finansowej oferty Amerykanów. Chicago Fire zaproponowało Przybyłce umowę na trzy lata.

- Miałem też propozycje z Turcji, Rosji, a nawet 2. Bundesligi. Wreszcie - ofertę złożyła warszawska Legia. Zastanawiałem się, ale każda z nich była finansowo znacznie gorsza od tej z Chicago. Wybrałem opcję, która miała najwięcej sensu. W Filadelfii podpisywałem umowy tylko na rok, a teraz mam gwarantowane zarobki na trzy lata. W piłce nożnej zdarzają się kontuzje, różne i nieprzewidywalne sytuacje, trzeba się chronić, a teraz mam ten komfort. Myślałem o powrocie do Polski i to poważnie. Na sam koniec działacze Chicago Fire najbardziej o mnie walczyli. Pokazywali na każdym kroku, że bardzo im zależy. Atakowali non stop! To mnie przekonało – powiedział Przybyłko.

Kacper Przybyłko występował w barwach Philadelphii Union w latach 2018-2021. Wcześniej napastnik reprezentował takie kluby, jak Arminia Bielefeld, FC Koeln, Greuther Fuerth oraz Fortuna Dusseldorf.

