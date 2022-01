Chcą zatrudnić Guardiolę. I mają plan. Sensacyjna oferta

Pep Guardiola od 6 lat pracuje z Manchesterem City. Z angielskim klubem sięgnął po dziesięć pucharów na krajowym podwórku. Razem zdobyli wszystko, co w Anglii można tylko wywalczyć. I wiele wskazuje na to, że dorzucą kolejne trofeum. Bo "The Citizens" prowadzą w Premier League o 12 punktów przed Liverpoolem. Są zatem bliscy obrony tytułu mistrza kraju.

Guardiola może poprowadzić reprezentację Holandii

Obecny kontrakt Guardioli obowiązuje do przyszłego roku. Na razie jednak Katalończyk nie podjął decyzji co do tego, czy podpisze kolejny. Według "Daily Mirror" na zakończenie współpracy Guardioli z Manchasterem City liczy holenderska federacja piłki nożnej.

Holendrzy mają nie ukrywać, że chcą 51-latka w roli trenera ich reprezentacji. To jednak wtedy, kiedy okaże się, że były trener Bayernu Monachium czy Barcelony, nie chce już prowadzić klubu z Etihad.

Aktualnie wicemistrzów świata z 2010 roku prowadzi Louis van Gaal, który zastąpił na tym stanowisku Franka De Boera. Holender został wyrzucony z funkcji selekcjonera po nieudanym występie Oranje na mistrzostwach Europy. Kontrakt obecnego szkoleniowca obowiązuje do końca tego roku. Dlatego Holendrzy chcą zatrudnić Guardiolę po mundialu w Katarze.

Angielscy dziennikarze twierdzą, że trener "The Citizens" mógłby zdecydować się na prowadzenie Holandii, bo nie tylko wyrażał zainteresowanie prowadzeniem wielkiej reprezentacji, ale także z tego powodu, że jego mentorem był śp. Johan Cruyff. To był holenderski piłkarz i trener.

Dodatkowo Guardiola jest reprezentowany przez swojego brata Pere, który niedawno połączył siły z wpływową holenderską agencją SEG. Właściciele Manchesteru City mają jednak nadzieję, że uda im się zatrzymać obecnego trenera.