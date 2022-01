Jest porozumienie. Christian Eriksen znalazł nowy klub. Czekamy już tylko na podpisy

Te sceny długo pozostaną w pamięci kibiców na całym świecie. Christian Eriksen w meczu Dania - Finlandia na mistrzostwach Europy 2020 niespodziewanie upadł na murawę, a jego serce przestało bić. Piłkarz nieruchomo leżał na murawie, gdy koledzy z drużyny zasłaniali go przed kamerami. Ostatecznie dzięki szybkiej reakcji medyków udało się uratować jego życie.

Eriksen lada dzień wróci do Premier League

Przez długi czas niejasne było, jak potoczy się dalsza kariera zawodnika. Lekarze podjęli decyzję, że piłkarz może ją kontynuować, ale tylko z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem serca. Na to jednak nie zezwala prawo we Włoszech, a piłkarz był związany kontraktem z Interem Mediolan. Piłkarz może kontynuować karierę np. w Anglii, Holandii, Danii czy Belgii, gdzie zezwalają na to przepisy.

Eriksen w ostatnich dniach trenował z Odense. Kilka dni temu "The Athletic" donosiło, że Christian Eriksen może wrócić do Anglii. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy rozmawiali z nim prezesi beniaminka Premier League — Brentford. Zaoferowali Duńczykowi półroczną umowę z opcją przedłużenia na kolejny rok. Teraz okazuje się, że sprawa poszła nawet o krok dalej.

"Mirror" donosi, że Duńczyk porozumiał się już z Brentford i podpisze kontrakt w ciągu 72 godzin. Chociaż władze klubu nie chcą się z tym spieszyć. Najpierw Eriksen ma przejść dokładne badania. Co prawda nic nie stoi na przeszkodzie, aby grał z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem serca, ale w klubie chcą być pewni, że nie ma żadnych innych przeciwskazań.

"W piątek Eriksen wziął udział w pełnym meczu treningowym z Ajaksem, a piłkarze Ten Haga mieli być zszokowani poziomem jego sprawności i techniki" - czytamy w artykule "Mirror". 29-latek postawił sobie jasny cel. Pragnie znaleźć się w reprezentacji Danii na mundial w Katarze. Twierdzi, że do pełni formy jest w stanie wrócić w ciągu miesiąca. Wybór Brentford nie jest przypadkowy, bo menadżerem klubu jest Duńczyk Thomas Frank. Eriksen ma nadzieję, że to pomoże mu w drodze do składu na mistrzostwa świata.