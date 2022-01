Media: Sensacyjny powrót do reprezentacji Włoch po trzech latach przerwy

7 września 2018 roku - to data ostatniego meczu Mario Balotellego w reprezentacji Włoch. Kadra prowadzona przez Roberto Manciniego wówczas zremisowała 1:1 z Polską, a w tym meczu w roli selekcjonera biało-czerwonych debiutował Jerzy Brzęczek. Balotelli wtedy zagrał 62 minuty, a potem w jego miejsce wszedł Andrea Belotti. Od tego momentu napastnik nie otrzymał żadnego powołania do kadry obecnych mistrzów Europy.

Media: Mario Balotelli wraca do reprezentacji Włoch. Ale jeszcze nie jest pewny powołania na baraże

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano oraz Sky Sport Italia zgodnie informują, że Mario Balotelli otrzyma powołanie do reprezentacji Włoch na zgrupowanie, które odbędzie się od 26 do 27 stycznia tego roku. W tym momencie będzie przerwa w rozgrywkach, a Roberto Mancini chce sprawdzić zawodników pod kątem potencjalnego powołania na marcowe baraże. Tym samym Balotelli wraca do kadry Włoch po trzech latach przerwy.

Mario Balotelli występuje w Adanie Demirspor od lipca zeszłego roku i w 20 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył osiem bramek oraz zanotował cztery asysty. Dzięki dobrej postawie "SuperMario" Adana zajmuje ósme miejsce z 34 punktami, ale traci tylko dwa punkty do Fenerbahce Stambuł, które zajmuje trzecią pozycję. Liderem pozostaje Trabzonspor, który ma dziewięć punktów więcej od Konyasporu. Co ciekawe, Balotelli ma ważny kontrakt z Adaną do końca czerwca 2024 roku.

Reprezentacja Włoch na start marcowych baraży zagra z Macedonią Północną, natomiast w finale czeka ją pojedynek ze zwycięzcą spotkania Portugalia - Turcja. Jeżeli kadrze prowadzonej przez Roberto Manciniego nie uda się awansować na mistrzostwa świata w Katarze, to opuści drugą wielką imprezę z rzędu. W 2018 roku w barażach lepsi okazali się Szwedzi, który w pierwszym meczu wygrali 1:0, natomiast rewanż zakończył się bezbramkowym remisem.