Falstart Polaków na Euro 2022. Chorwacja okazała się lepsza. Festiwal nieskuteczności

Reprezentacja Polski wywalczyła awans na mistrzostwa Europy w futsalu w kwietniu zeszłego roku, kiedy to w Opolu pokonała 8:5 wyżej notowanych Czechów. Tym samym biało-czerwoni dotarli do turnieju finałowego po raz trzeci w historii - najpierw Polska grała na Euro w 2001 roku, a następnie rywalizowała w mistrzostwach Europy 17 lat później. Celem kadry prowadzonej przez Błażeja Korczyńskiego jest wyjście z grupy.

Nie tak miało się to rozpocząć. Polacy przegrywają na inaugurację Euro 2022

Reprezentacja Polski od samego początku meczu starała się utrzymywać przy piłce, wysoko odbierać piłkę i stwarzać zagrożenie pod bramką Chorwatów. Okazje do zdobycia bramki się pojawiały, natomiast biało-czerwoni mieli spore problemy ze skutecznością. W siódmej minucie Dominik Solecki mógł dać prowadzenie Polakom, ale zabrakło kilku centymetrów do pokonania Zarko Lekutina. Matej Horvat pokonał naszego bramkarza minutę później, przez co Polacy zaczęli grać nerwowo.

Patryk Hoły wyrównał w 14. minucie za sprawą silnego strzału, ale dosłownie kilkanaście sekund później Antonio Sekulić trafił na 1:2. Tuż przed przerwą wynik na 1:3 ustalił Franko Jelovcić. W drugiej połowie biało-czerwoni oddawali jeszcze więcej strzałów i zepchnęli rywali do defensywy, ale żadna z prób nie doprowadziła do gola kontaktowego dla Polaków. Tym samym Chorwacja pokonała Polskę na inaugurację Euro 2022, a nasi kadrowicze mogą czuć niedosyt.

Kadra dowodzona przez Błażeja Korczyńskiego zagra w kolejnym meczu z reprezentacją Słowacji, która jest skazana na pożarcie w grupie C. W pierwszym meczu Słowacja przegrała 1:7 z Rosją, która jest głównym faworytem do wygrania grupy. Mecz Polska - Słowacja odbędzie się we wtorek 25 stycznia o godzinie 20:30.