FIFA wprowadza rewolucyjne zmiany ws. wypożyczeń piłkarzy! Angielski klub musi zmienić politykę

FIFA chce ograniczać przypadki "farm" takich, jak np. w Chelsea, gdzie młodzi piłkarze są masowo kupowani do klubu, kilkukrotnie wypożyczani, a potem odsprzedawani z dużym zyskiem. Wielu z nastolatków, którzy przez ostatnie lata trafili na Stamford Bridge, nigdy nie zadebiutowało w pierwszej drużynie. Pierwsze chęci wprowadzenia limitu wypożyczeń pojawiły się pod koniec 2018 roku, a nowe przepisy miały wejść w życie od sezonu 2020/2021.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

FIFA wprowadza nowy przepis dot. wypożyczeń. Liczba będzie zmniejszana stopniowo

FIFA opublikowała oficjalny komunikat, w którym informuje o nowym przepisie, który wejdzie w życie od początku lipca tego roku. Mowa o zmniejszeniu liczby wypożyczeń w jednym klubie w trakcie jednego sezonu. To oznacza, że w sezonie 2022/2023 kluby będą mogły maksymalnie wypożyczyć ośmiu piłkarzy, ale też same mogą wypożyczać do ośmiu zawodników do innych klubów. Taki przepis ma sprawić, że możliwości rozwoju dla młodych piłkarzy będą zdecydowanie większe i będzie zachowana równowaga konkurencyjna.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Od sezonu 2023/2024 kluby będą mogły wypożyczać maksymalnie siedmiu zawodników, natomiast w kolejnym sezonie ta liczba spadnie do sześciu. Wszystkie federacje zrzeszone w FIFA będą miały trzy lata na to, żeby wdrożyć nowy system dot. wypożyczeń. Co istotne, ten przepis nie będzie dotyczył wychowanków klubu oraz zawodników do lat 21. FIFA planuje wprowadzić jeszcze kilka innych zasad. Jedna z nich mówi o tym, że w jednym klubie może być wypożyczonych maksymalnie trzech zawodników związanych umową z tym samym zespołem.

"Wprowadzenie nowych ram regulacyjnych dla wypożyczeń piłkarzy to kolejny ważny krok w kontekście szerszej reformy systemu transferowego, której proces rozpoczął się już w 2017 roku. Początkowo wprowadzenie reformy w życie było przewidziane na lipiec 2020 roku, wdrożenie nowych zasad musiało być opóźnione w wyniku pandemii COVID-19" - czytamy w komunikacie.