Hiszpanie zachwyceni zachowaniem Messiego w stosunku do Lewandowskiego

Dwa największe piłkarskie plebiscyty to: FIFA The Best oraz gala "Złotej Piłki", organizowana przez "France Football". Robert Lewandowski pewnie nie ma zbyt dobrych skojarzeń z tym drugim plebiscytem. W 2020 roku francuscy dziennikarze zrezygnowali z przyznawania nagrody ze względu na pandemie. A był to przecież rok Lewandowskiego, który zwyciężył w każdych rozgrywkach, w których brał udział, a w dodatku kończył je z tytułem dla najlepszego strzelca. W 2021 roku "Złota Piłka" została przyznana, jednak dziennikarze wybrali Leo Messiego, który z Argentyną wygrał turniej Copa America. Lewandowski może się za to pochwalić dwoma z rzędu wygranymi w plebiscycie FIFA The Best.

Hiszpańska prasa docenia bardziej plebiscyt organizowany przez FIFA. - Dominacja Lewandowskiego w ostatnich dwóch latach znalazła odzwierciedlenie w głosowaniu FIFA. A to plebiscyt, który charakteryzuje się tym, że jest najbardziej demokratyczny ze wszystkich - czytamy w dzienniku "AS". Z kolej "Marca" docenia postawę Leo Messiego.

Messi doceniony. "Choć wiedział, że to Lewandowski wygrał"

Lewandowski udał się na galę, by osobiście odebrać statuetkę. Polak dlatego się pojawił na imprezie, bo dostał cynk, że to właśnie on będzie triumfatorem. A choć Messi wiedział, że nie wygra, to i tak pojawił się na gali. TyleTyle że online. Ten gest i tak został doceniony.

- Siedział z iPadem w ręku przez godzinę, choć wiedział, że to Lewandowski będzie triumfował - zachwyca się "Marca". - Był to serdeczny i po prostu ludzki gest w kierunku Roberta, którego pochwalił już podczas gali "France Football", gdy dodawał mu otuchy - czytamy.

Zachowanie Messiego warto pochwalić, bo z reguły bywa tak, że jeśli dana gwiazda już wie, że nie wygra plebiscytu, to na gali się w ogóle nie pojawia. Albo pojawia się (jak np. Cristiano Ronaldo), by odebrać trofeum, które zostało wymyślone tylko po to, by dopieścić gwiazdora, który nie wygra w danym roku głównej nagrody.

Lewandowski w FIFA The Best zdecydowanie pokonał Messiego

W głosowaniu brali udział trenerzy i kapitanowie reprezentacji narodowych, a także dziennikarze oraz internauci. Dzięki ich decyzji Polak wyprzedził Leo Messiego i Mohameda Salaha.

Okazuje się, że Robert Lewandowski okazał się najlepszy, biorąc pod uwagę głosy oddane przez kapitanów kadr (535 pkt), selekcjonerów (505 pkt) oraz dziennikarzy (589 pkt), mając ogromną przewagę nad rywalami - Messi dostał kolejno 254, 344 i 409 pkt, za to Salah 271, 176 i 184 pkt.

Napastnik Bayernu Monachium przegrał wyłącznie w głosowaniu kibiców, gdzie uzyskał niemal 354 tys. głosów. Dla porównania - na Leo Messiego oddano aż 708 tys. głosów, a na Mohameda Salaha - 528 tys. głosów. Łącznie Lewandowski uzyskał 48 pkt, natomiast Messi i Salah odpowiednio 44 i 39 pkt.