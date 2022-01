Włosi grzmią po gali FIFA The Best. I podważają wyniki. "Niewłaściwe"

W poniedziałkowy wieczór odbyła się gala FIFA The Best, podczas której wybierano między innymi najlepszych piłkarzy i piłkarki 2021 roku. Najważniejsze wyróżnienie otrzymał Robert Lewandowski, dla którego było to drugie zwycięstwo w plebiscycie w drugim kolejnym roku.

"La Gazzetta dello Sport" nie zgadza się z wynikami głosowania

Za najlepszego trenera został uznany Thomas Tuchel, który poprowadził Chelsea do triumfu w Lidze Mistrzów, natomiast nagrodę dla najlepszego bramkarza otrzymał gracz "The Blues" Edouard Mendy. Senegalczyk został wskazany jako jeden z tych, który doprowadził ekipę z Londynu do triumfu w Champions League.

Włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport" zarzucił jednak FIFIE, że zapomniała o ubiegłorocznym triumfie reprezentacji Włoch podczas Euro 2020. Zdaniem dziennikarzy za to osiągnięcie nagrody powinni otrzymać Roberto Mancini i Gianluigi Donnarumma, którzy w swoich kategoriach zajęli drugie miejsca.

Włoscy dziennikarze grzmią po wyborze wyróżnionych

W podsumowaniu poniedziałkowej gali "LGdS" napisała, że FIFA wręcz "anulowała" zwycięstwo reprezentacji Włoch na mistrzostwach Europy, a wynik głosowania na najlepszego trenera i bramkarza 2021 roku był "niewłaściwy". Dziennikarze stwierdzili, że nagrody powinny powędrować w inne ręce.

Gianluigi Donnarumma znalazł się jednak w najlepszej XI 2021 roku. Poza obecnym bramkarzem PSG w gronie najlepszych 11 piłkarzy znalazło się również dwóch innych reprezentantów Włoch - Leonardo Bonucci i Jorginho. Roberto Mancini z kolei zajął drugie miejsce i wyprzedził Pepa Guardiolę.