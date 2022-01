Lewandowski może być dumny. Hiszpanie wydali wyrok. Jednoznaczny

Mistrzostwo Niemiec, Superpuchar Niemiec, pobity legendarny rekord Gerda Muellera, a do tego 69 strzelonych goli - tak wyglądał 2021 rok w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który drugi raz z rzędu wygrał plebiscyt FIFA The Best. W głosowaniu brali udział trenerzy i kapitanowie reprezentacji narodowych, a także dziennikarze oraz internauci. Dzięki ich decyzji Polak wyprzedził Leo Messiego i Mohameda Salaha.

Okazuje się, że Robert Lewandowski okazał się najlepszy, biorąc pod uwagę głosy oddane przez kapitanów kadr (535 pkt), selekcjonerów (505 pkt) oraz dziennikarzy (589 pkt), mając ogromną przewagę nad rywalami - Messi dostał kolejno 254, 344 i 409 pkt, za to Salah 271, 176 i 184 pkt.

Napastnik Bayernu Monachium przegrał wyłącznie w głosowaniu kibiców, gdzie uzyskał niemal 354 tys. głosów. Dla porównania - na Leo Messiego oddano aż 708 tys. głosów, a na Mohameda Salaha - 528 tys. głosów. Łącznie Lewandowski uzyskał 48 pkt, natomiast Messi i Salah odpowiednio 44 i 39 pkt.

Ulga Lewandowskiego

Obecnie dwa największe piłkarskie plebiscyty to: FIFA The Best oraz gala "Złotej Piłki", organizowana przez "France Football". Lewandowski pewnie nie ma zbyt dobrych skojarzeń z tym drugim plebiscytem. W 2020 roku francuscy dziennikarze zrezygnowali z przyznawania nagrody ze względu na pandemie. A był to rok Lewandowskiego, który zwyciężył w każdych rozgrywkach, w których brał udział, a w dodatku kończył je z tytułem dla najlepszego strzelca. W 2021 roku "Złota Piłka" została przyznana, jednak dziennikarze wybrali Leo Messiego, który z Argentyną wygrał turniej Copa America.

Hiszpańska prasa docenia jednak bardziej plebiscyt organizowany przez FIFA. - Dominacja Lewandowskiego w ostatnich dwóch latach znalazła odzwierciedlenie w głosowaniu FIFA. A to plebiscyt, który charakteryzuje się tym, że jest najbardziej demokratyczny ze wszystkich - czytamy w dzienniku "AS".

"Zemsta Lewandowskiego! Polak mści się i wygrywa w "FIFA The Best" - czytamy w nagłówku "Mundo Deportivo". Do tematu odnosi się także madrycka "Marca".

"Lewandowski był tak dobry, jak nigdy wcześniej, dodając do swojej imponującej kolekcji cztery tytuły i Złotego Buta, dla najlepszego strzelca" - czytamy w "Marce".

