Lewandowski dostał pytanie od reprezentację Polski. Odpowiedział. Bardzo jasno

Poniedziałek był wyjątkowym dniem dla Roberta Lewandowskiego. Polak zrewanżował się Leo Messiemu za niedawną porażkę w plebiscycie Złotej Piłki i sięgnął po nagrodę FIFA The Best, pokonując właśnie Argentyńczyka i Mohameda Salaha. Dla napastnika Bayernu zdobył tę statuetkę po raz drugi z rzędu, co wcześniej udało się tylko Cristiano Ronaldo.

- Czuję się zaszczycony. Czuję dumę i szczęście, ale ta nagroda należy się także moim trenerom i kolegom z drużyny. Wszyscy jedziemy na jednym wózku, żeby wygrywać. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim wokół mnie - powiedział po otrzymaniu nagrody Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski przy okazji poniedziałkowej gali zabrał także głos w sprawie reprezentacji Polski. Kapitan naszej kadry powiedział jak widzi nasze szanse w zbliżających się barażach o mistrzostwa świata w Katarze. - To na pewno nie będzie proste, ale jesteśmy gotowi na wyzwanie, które czeka na nas w barażach. Zmierzymy się z silnymi zespołami, które mają świetnych graczy, ale naszym celem jest awans na mistrzostwa świata - powiedział Lewandowski, cytowany przez portal FIFA.com.

- Dobrze się przygotujemy do tego meczu i będziemy wierzyć w siebie. Mam nadzieję, że będę mógł zrobić różnicę na boisku dzięki moim bramkom. Chcę po prostu być przygotowany i dać z siebie wszystko - zapewnił.

Nadal nie wiadomo jednak, kto poprowadzi reprezentację Polski w marcowych barażach. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowym selekcjonerem zostanie ponownie Adam Nawałka. Oficjalne ogłoszenie decyzji prezesa PZPN Cezarego Kuleszy powinno nastąpić najpóźniej w poniedziałek.