"Dobranoc, śpij dobrze". Robert Lewandowski znów to zrobił

Poniedziałek był wyjątkowym dniem dla Roberta Lewandowskiego. Polak zrewanżował się Leo Messiemu za niedawną porażkę w plebiscycie Złotej Piłki i sięgnął po nagrodę FIFA The Best, pokonując właśnie Argentyńczyka i Mohameda Salaha. Dla napastnika Bayernu zdobył tę statuetkę po raz drugi z rzędu, co wcześniej udało się tylko Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

- Czuję się zaszczycony. Czuję dumę i szczęście, ale ta nagroda należy się także moim trenerom i kolegom z drużyny. Wszyscy jedziemy na jednym wózku, żeby wygrywać. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim wokół mnie - powiedział po otrzymaniu nagrody Robert Lewandowski.

Sędzia nagle zaczął przepraszać. Koszmar! "Totalny chaos". Rebić nie wtrzymał

Tego nie mogło zabraknąć. Nagroda FIFA The Best wylądowała w łóżku Lewandowskiego

Od razu po odebraniu nagrody Lewandowski bardzo chętnie ją eksponował, pozując do zdjęć, które pojawiały się później między innymi w mediach społecznościowych Bayernu. Polak nie omieszkał jednak pochwalić się swoim kolejnym trofeum także na swoim Instagramie. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego zdjęcia... w łóżku.

Najpierw Robert Lewandowski, będąc już w swoim domu, zamieścił zdjęcie z nagrodą w ręku z podpisem: "Czas do łóżka". I rzeczywiście kilka minut później na jego profilu pojawiło się zdjęcie błyszczącej statuetki przykrytej kołdrą. - Dobranoc, śpij dobrze - napisał kapitan reprezentacji Polski.

instagram.com/_rl9 instagram.com/_rl9

Rzecznik PZPN ujawnia! Nowy selekcjoner już działa. "Podjął ryzyko"

Nagroda FIFA The Best wpadła po raz kolejny w ręce Lewandowskiego dzięki jego niezwykłym wyczynom w 2021 roku. Polak dokonał w nim niemożliwego i pobił o jedno trafienie wieloletni rekord legendarnego Gerda Muellera w bramkach zdobytych w Bundeslidze (41). W sumie w całym roku kalendarzowym zaliczył aż 69 trafień we wszystkich rozgrywkach w Bayernie i reprezentacji Polski. Do tego dorzucił jeszcze 12 asyst.