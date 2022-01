Rzecznik PZPN ujawnia! Nowy selekcjoner już działa. "Podjął ryzyko"

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Saga z tym związana trwa już od końcówki zeszłego roku, czyli momentu odejścia Paulo Sousy do brazylijskiego Flamengo. Od tamtej chwili prezes PZPN Cezary Kulesza prowadzi intensywne poszukiwania idealnego kandydata i wszystko wskazuje na to, że jest już coraz bliżej podjęcia decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Rzecznik PZPN potwierdza. Adam Nawałka rozpoczął przygotowania do meczu z Rosją

Od samego początku zdecydowanym faworytem do ponownego objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski był Adam Nawałka. Za jego kandydaturą opowiadały się zarówno media jak i większość kibiców. Oczywiste było to, że w tych wyjątkowych okolicznościach, w przeddzień meczu barażowego z Rosją potrzebny jest trener, który jest dobrze rozeznany w realiach reprezentacji.

Media: Wisła Kraków bliska pozyskania byłego piłkarza Chelsea

I rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że potwierdzenie objęcia stanowiska selekcjonera przez Nawałkę po niespełna czterech latach przerwy to tylko kwestia czasu. Negocjacje z 64-letnim szkoleniowcem potwierdził w poniedziałek rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. - Nie chciałbym spekulować na temat nazwisk. Dużo się mówi o trenerze Nawałce. Decyzje jeszcze nie zapadły. Musimy poczekać na oficjalne potwierdzenie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu nazwisko selekcjonera zostanie podane do publicznej wiadomości. Myślę, że poczekamy na decyzję prezesa Kuleszy jeszcze kilkadziesiąt godzin - usłyszeliśmy na antenie TVP Sport.

Kwiatkowski przyznał także, że pomimo braku oficjalnego potwierdzenia Adam Nawałka rozpoczął już przygotowania do meczu z Rosją. Spotkał się także z Łukaszem Piszczkiem, który może zostać jego asystentem. - Jestem w kontakcie z Adamem Nawałką, od kilku dni praktycznie codziennie z nim rozmawiamy, bo czasu jest mało do meczu barażowego z Rosją. Adam Nawałka podjął pewne ryzyko, bo tej umowy chyba jeszcze nie ma podpisanej, ale rozpoczął wstępną pracę, spotkał się już z Łukaszem Piszczkiem, stworzył listę zawodników. Przed nim odpowiedzialne zadanie, bo wszyscy chcemy pojechać do Kataru - podkreślił rzecznik.

Sensacyjny kandydat na asystenta Adama Nawałki. "To dobra kandydatura"

- Łukasz nie ma papierów trenerskich, ale swoim doświadczeniem, wiedzą i osobowością może nam coś dać. Myślę, że ten pomysł podoba się wam dziennikarzom, kibicom i przede wszystkim przyszłemu selekcjonerowi - zakończył Kwiatkowski.