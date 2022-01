Katastrofa finansowa Legii Warszawa. Miliony złotych na minusie

Pod koniec grudnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legii Warszawa. Władze klubu zatwierdziły na nim sprawozdanie finansowe z dnia 1 lipca 2020 roku - 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z danym uwzględnionymi w stosownych dokumentach Legia Warszawa osiągnęła w poprzednim sezonie straty wynoszące 34 714 837,14 złotych netto!

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Legia Warszawa zaczynała z zyskiem, a kończy z ponad 30 mln strat. Fatalna sytuacja klubu

Patrząc na wyniki spółki w analogicznym okresie rok wcześniej, Legia Warszawa ma poważne problemy. W 2020 roku odnotowano zysk w wysokości 7,5 mln złotych netto - informuje portal meczyki.pl. Dokumenty przedstawiają też diametralną różnicę kapitału własnego spółki, który 30 czerwca 2020 roku wynosił 30,4 mln złotych. Natomiast tego samego dnia ubiegłego roku - zaledwie 900 tysięcy. Taka zmiana wynika ze strat, jakie poniosła spółka w omawianym okresie.

Messi kompletnie zignorował Lewandowskiego i zrobił sobie jaja z FIFA The Best

Zyski i straty Legii Warszawa:

1.07.2020-30.06.2021 r.: strata 34,7 mln zł

1.07.2019-30.06.2020 r.: zysk 7,5 mln zł

1.07.2018-30.06.2019 r.: strata 29,78 mln zł

1.07.2017-30.06.2018 r.: strata 44.15 mln zł

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Straty finansowe w omawianym okresie nie przełożyły się na wyniki zespołu. Legia Warszawa zakończyła sezonie 2020/21 z mistrzostwem Polski. Drużyna dotarła także do ćwierćfinału Pucharu Polski, gdzie lepsi okazali się piłkarze Piasta Gliwice. Sytuacji finansowej nie poprawiła nawet sprzedaż Michała Karbownika do Brighton, podyktowana w dużej mierze problemami finansowymi (kosztował ok. 5 mln euro).

Wszystko jasne! Ujawniamy kulisy kontraktu Nawałki [Sport.pl LIVE #5]

Zupełnie odmienne humory panują w aktualnym liderze tabeli, Lechu Poznań. Klub podobnie jak Legia złożył sprawozdanie finansowe, a tam... gigantyczny zysk. Netto wyniósł on aż 50,5 mln złotych! To ogromna kwota jak na polskie warunki i większa o ponad 50 mln niż w ubiegłym roku. Dla porównania poznaniacy zakończyli poprzedni sezon na 11. miejscu w tabeli.