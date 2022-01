Messi kompletnie zignorował Lewandowskiego i zrobił sobie jaja z FIFA The Best

Lionel Messi przed kilkoma miesiącami zdobył Złotą Piłkę wyprzedzając Roberta Lewandowskiego. Wielu ekspertów, dziennikarzy i kibiców uznało ten werdykt za kontrowersyjny lub niesprawiedliwy. Messi odbierając statuetkę pokazał klasę i powiedział, że Lewandowski powinien mieć przynajmniej jedną Złotą Piłkę. - Robert, myślę że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirusa. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu – mówił Argentyńczyk.

Mały rewanż Lewandowski wziął w poniedziałek na gali FIFA The Best. Polak pokonał Leo Messiego w walce o nagrodę dla najlepszego piłkarza zeszłego sezonu. W głosowaniu na udział wzięli obecni kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji narodowych, dziennikarze, a także internauci, którzy mogli głosować za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej FIFA. Głos miał więc również Lewandowski, który na drugim miejscu umieścił właśnie Messiego (na 1. Jorginho, a na 3. Cristiano Ronaldo).

Messi zagłosował na kolegów, a Sousa na Lewandowskiego

Jak się okazuje, Argentyńczyk nie odwzajemnił tego gestu. Piłkarz PSG zdecydował się za to na bardzo dziwny krok, mogący godzić w powagę plebiscytu: zagłosował na kolegów z zespołu. Na dwóch pierwszych miejscach umieścił Kyliana Mbappe i Neymara. Na trzecim miejscu znalazł się Karim Benzema z Realu Madryt. Wygląda więc na to, że według Messiego Lewandowski nie zasługuje nawet na miejsce w czołowej trójce, co jest co najmniej bardzo dziwne i przypomina niektóre głosy z Eurowizji, gdzie zaprzyjaźnione kraje zazwyczaj głosują na siebie, niezależnie od okoliczności.

Na pierwszym miejscu Polak znalazł się za to u byłego już selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. Portugalczyk umieścił kapitana polskiej kadry na pierwszym miejscu. Na drugim uplasował się Jorginho, a na trzecim N'Golo Kante.

Robert Lewandowski okazał się najlepszy, biorąc pod uwagę głosy oddane przez kapitanów kadr (535 pkt), selekcjonerów (505 pkt) oraz dziennikarzy (589 pkt), mając ogromną przewagę nad rywalami - Messi dostał kolejno 254, 344 i 409 pkt, za to Salah 271, 176 i 184 pkt.

Napastnik Bayernu Monachium przegrał wyłącznie w głosowaniu kibiców, gdzie uzyskał niemal 354 tys. głosów. Dla porównania - na Leo Messiego oddano aż 708 tys. głosów, a na Mohameda Salaha - 528 tys. głosów. Łącznie Lewandowski uzyskał 48 pkt, natomiast Messi i Salah odpowiednio 44 i 39 pkt.