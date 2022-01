Tak Robert Lewandowski zareagował na triumf na gali FIFA The Best

Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza roku FIFA. Polak zdecydowanie wyprzedził Leo Messiego oraz Mohameda Salaha. Lewandowski był faworytem do zdobycia statuetki. Kapitan reprezentacji Polski sięgnął w tym roku po mistrzostwo Niemiec i Superpuchar Niemiec, a w całym 2021 roku strzelił 69 goli. W międzyczasie pobił historyczny rekord Gerda Muellera pod względem liczby strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi (41). Jego konkurenci nie mogli poszczycić się aż takimi osiągnięciami.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Robert Lewandowski po otrzymaniu nagrody FIFA The Best: Dziękuję za głosy i wsparcie

Napastnik Bayernu podziękował na gali trenerom oraz zespołowi, a także odniósł się do legendarnych osiągnięć Gerda Muellera. - Nigdy nie marzyłem o pobiciu tego rekordu. Te wszystkie rekordy, które biję - dziękuję mu, bo bez niego nie byłoby to możliwe - powiedział Lewandowski.

Znamy głosy Lewandowskiego na FIFA The Best! Jest niespodzianka

Polak zdążył już także skomentować wyniki plebiscytu w mediach społecznościowych. "To wielki zaszczyt i przyjemność otrzymać tytuł FIFA The Best Men's Player. Dziękuje za oddane głosy i wsparcie #TheBest" - napisał na Twitterze.

"Jesteśmy z Ciebie dumni" - czytamy natomiast na oficjalnym koncie Bayernu Monachium, na którym również, co oczywiste, pogratulowano Polakowi.