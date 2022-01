Tak głosował Cristiano Ronaldo! Nie miał żadnych wątpliwości

Za nami gala FIFA The Best, podczas której rozdano nagrody dla najlepszych piłkarzy i piłkarek ubiegłego sezonu. Nagroda Piłkarza Roku FIFA trafiła po raz drugi z rzędu w ręce Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski sięgnął w tym roku po mistrzostwo Niemiec i Superpuchar Niemiec, a w całym 2021 roku strzelił 69 goli. W międzyczasie pobił historyczny rekord Gerda Muellera pod względem liczby strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi (41).

Cristiano Ronaldo stawia na Roberta Lewandowskiego... choć to on go przyćmił w trakcie FIFA The Best

Kilkanaście minut po zakończeniu gali FIFA The Best opublikowano listę z głosami oddanymi przez kapitanów i trenerów drużyn narodowych, a także dziennikarzy. Wiemy więc, jak zagłosował m.in. Cristiano Ronaldo. Na pierwszym miejscu Portugalczyk postawił Roberta Lewandowskiego, na drugim N'Golo Kante (Francja), a na trzecim Jorginho (Włochy).

Kapitan reprezentacji Polski uwzględnił Portugalczyka w swoich głosach. 33-latek na pierwszym miejscu postawił jednak na Jorginho, później na Lionela Messiego i dopiero na ostatnim miejscu wskazał właśnie Portugalczyka.

Cristiano Ronaldo wyróżnił Lewandowskiego, choć to on skradł show podczas FIFA The Best. Nagrodę w ręce Polaka przekazał Oliver Kahn, prezes Bayernu Monachium. Federacja połączyła się z nim za pomocą wideorozmowy. Portugalczyk otrzymał natomiast inną nagrodę za pobicie rekordu w liczbie strzelonych goli w kadrze narodowej. Napastnik Manchesteru United pojawił się w Zurychu i odebrał statuetkę osobiście.

Wiemy też, że Robert Lewandowski został wybrany na pierwszym miejscu przez Paulo Sousę. Były selekcjoner reprezentacji Polski tuż za kapitanem biało-czerwonych postawił Jorginho oraz N'Golo Kante. Dziennikarzem, który reprezentował Polskę w głosowaniu był Michał Pol z Kanału Sportowego. Jego wybór to: 1. Robert Lewandowski, 2. Lionel Messi, 3. Jorginho.