Lewandowski znokautował rywali! Tak wyglądają szczegółowe wyniki FIFA The Best

Nie było żadnej niespodzianki - Robert Lewandowski po raz drugi w karierze został zdobywcą nagrody dla piłkarza roku na gali FIFA The Best. W finale reprezentant Polski okazał się lepszy od Leo Messiego oraz Mohameda Salaha. Robert Lewandowski zdobył 69 bramek w 2021 roku i pobił historyczny rekord Gerda Muellera pod względem liczby strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi (41). Kapitan biało-czerwonych dodatkowo zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, tuż za Messim.

Wiemy, jak oddawano głosy w plebiscycie FIFA The Best. Lewandowski przegrał z Salahem i Messim w głosowaniu fanów

"Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycony i dumny. To nagroda również dla moich trenerów i zespołu" - mówił Robert Lewandowski tuż po otrzymaniu nagrody dla piłkarza roku na gali FIFA The Best. FIFA opublikowała wyniki głosowania do tej nagrody na oficjalnej stronie internetowej federacji. W tym plebiscycie głosy oddają nie tylko kibice, ale też przedstawiciele mediów, kapitanowie oraz selekcjonerzy reprezentacji narodowych zrzeszonych w ramach światowej federacji piłkarskiej.

Okazuje się, że Robert Lewandowski okazał się najlepszy, biorąc pod uwagę głosy oddane przez kapitanów kadr (535 pkt), selekcjonerów (505 pkt) oraz dziennikarzy (589 pkt), mając ogromną przewagę nad rywalami - Messi dostał kolejno 254, 344 i 409 pkt, za to Salah 271, 176 i 184 pkt.

Napastnik Bayernu Monachium przegrał wyłącznie w głosowaniu kibiców, gdzie uzyskał niemal 354 tys. głosów. Dla porównania - na Leo Messiego oddano aż 708 tys. głosów, a na Mohameda Salaha - 528 tys. głosów. Łącznie Lewandowski uzyskał 48 pkt, natomiast Messi i Salah odpowiednio 44 i 39 pkt.

W zeszłym roku Lewandowski zdeklasował Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo, zdobywając 52 punkty w głosowaniu (to maksymalna możliwa liczba do uzyskania). Tym samym Robert Lewandowski zrównał się z Ronaldinho pod względem zdobytych nagród w kategorii "piłkarz roku FIFA". Przed Polakiem znajdują się tylko Leo Messi (6), Cristiano Ronaldo (5), Zinedine Zidane oraz Ronaldo Nazario (obaj po trzy nagrody).