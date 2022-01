Robert Lewandowski piłkarzem roku FIFA! Messi i Salah pokonani!

Robert Lewandowski po raz drugi wygrał plebiscyt FIFA The Best. W finale Polak pokonał Leo Messiego i Mohameda Salaha. Nie było więc niespodzianki. Lewandowski był faworytem do zdobycia statuetki. Kapitan reprezentacji Polski sięgnął w tym roku po mistrzostwo Niemiec i Superpuchar Niemiec, a w całym 2021 roku strzelił 69 goli. W międzyczasie pobił historyczny rekord Gerda Muellera pod względem liczby strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi (41).

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Klich nie wiedział, że jest "na żywo". I powiedział, co naprawdę myśli o powrocie Nawałki

Robert Lewandowski tym razem nie miał sobie równych

- Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycony i dumny. To nagroda również dla moich trenerów i zespołu - powiedział Lewandowski. Polak odniósł się również do pobitych rekordów Gerda Muellera. Legendarny Niemiec również został wyróżniony i wspomniany podczas gali. - Nigdy nie marzyłem o pobiciu tego rekordu. Te wszystkie rekordy które biję - dziękuję mu, bo bez niego nie byłoby to możliwe - powiedział Lewandowski.

Wyróżniono również najlepszego bramkarza. Został nim golkiper Chelsea Edouard Mendy. Co ciekawe, nie znalazł się on jednak w najlepszej jedenastce. Jego miejsce zajął Gianluigi Donnarumma.

Nie zabrakło też nagród dla kobiet. Najlepszą piłkarką została Hiszpanka i zawodniczka Barcelony Alexia Putellas, która sięgnęła w tym roku również po Złotą Piłkę. Christiane Endler z Olympique Lyon została wybrana najlepszą bramkarką na świecie, natomiast Emma Hayes została najlepszą trenerką za wyniki, jakie osiągnęła z drużyną Chelsea (m.in. mistrzostwo Anglii). Wygląda więc na to, że najlepsi trenerzy są w Londynie, bo nagrodę dla najlepszego szkoleniowca zdobył Thomas Tuchel, który razem z męskim zespołem Chelsea sięgnął po Ligę Mistrzów. Ogłoszono również najlepszą jedenastkę złożoną z piłkarek.

Kibice Danii i Finlandii nagrodzeni za postawę wobec dramatu Eriksena

Wręczono również kilka nagród specjalnych. Na początku gali uhonorowana została Kanadyjka Christine Sinclair. Otrzymała ona nagrodę specjalną za swoje osiągnięcia. Sinclair jest bowiem najlepszą snajperką w historii kobiecego futbolu. Nikt nie strzelił większej liczby goli.Podobną nagrodę otrzymał Cristiano Ronaldo, który został najlepszym strzelcem w kadrze narodowej w historii.

Wyróżniono również reprezentację Danii. Drużyna narodowa otrzymała nagrodę fair play, a ma to związek oczywiście z dramatem, jaki rozegrał się na Euro 2020 i atakiem serca Christiana Eriksena. Piłkarze Danii utworzyli kordon wokół Eriksena i medyków, którzy ratowali życie piłkarza. Potem eskortowali piłkarza znoszonego na noszach zapewniając mu prywatność. Dodatkowo, kibice Danii i Finlandii zostali uhonorowani nagrodą dla kibiców za solidarność, jaką wykazali w obliczu dramatu Eriksena. Kibice obu zespołów żegnali piłkarza oklaskami i skandowali jego nazwisko. – Piłka nożna nie jest sprawą życia i śmierci, ale wtedy było tego blisko – powiedział przedstawiciel fińskich fanów.

Nagrodę Ferenca Puskasa za najpiękniejszą bramkę zdobył Eric Lamela z Tottenhamu. W meczu pucharowym popisał się obłędnym strzałem z "krzyżaka", czym całkowicie zaskoczył zasłoniętego bramkarza. Jego koledzy aż łapali się za głowę

FIFA wybrała gola roku! Coś niebywałego. "Nic nie myślałem" [WIDEO]

W głosowaniu na biorą udział obecni kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji narodowych, dziennikarze, a także internauci, którzy mogli głosować za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej FIFA. Wszystkie oddawane głosy mają taką samą wagę.

Wyniki gali FIFA The Best:

Nagroda specjalna za osiągnięcia : Christine Sinclair (Western New York Flash/Kanada) i Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia)

: Christine Sinclair (Western New York Flash/Kanada) i Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia) Najlepsza bramkarka : Christiane Endler (Olympique Lyon/Chile)

: Christiane Endler (Olympique Lyon/Chile) Najlepsza trenerka : Emma Hayes (Chelsea)

: Emma Hayes (Chelsea) Najlepszy trener : Thomas Tuchel (Chelsea)

: Thomas Tuchel (Chelsea) Nagroda im. Ferenca Puskasa : Eric Lamela (Tottenham)

: Eric Lamela (Tottenham) Najlepsza piłkarka : Alexia Putellas (Barcelona/Hiszpania)

: Alexia Putellas (Barcelona/Hiszpania) Najlepszy piłkarz: Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Niemcy)

Najlepsza jedenastka kobiet: Christine Endler – Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Magdalena Eriksson – Estefania Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea – Vivianne Miedema, Marta, Alex Morgan

Najlepsza jedenastka mężczyzn: Gianluigi Donnarumma - David Alaba, Ruben Dias, Leonardo Bonucci – Jorginho, N'Golo Kante, Kevin de Bruyne – Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Lionel Messi