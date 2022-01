Robert Lewandowski piłkarzem roku FIFA? Oglądaj galę FIFA The Best! [NA ŻYWO]

W poniedziałek w Zurychu odbędzie się gala FIFA The Best, na której rozdane zostaną nagrody w sześciu kategoriach. Wśród nominowanych do najbardziej prestiżowej nagrody dla piłkarza 2021 roku jest Robert Lewandowski, który będzie konkurować z Leo Messim oraz Mohamedem Salahem.

FIFA The Best. Robert Lewandowski walczy o drugą nagrodę z rzędu

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to szansa, aby wygrać prestiżową nagrodę drugi raz z rzędu. W ubiegłym roku zdeklasował Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo, zdobywając 52 punkty w głosowaniu (maksymalna możliwa liczba). W tym również jest zdecydowanym faworytem. Na jego korzyść działa bardziej obiektywne zasady głosowania w porównaniu do plebiscytu "Złotej Piłki" organizowanego przez France Football. Udział w nim biorą nie tylko dziennikarze, ale także internauci, piłkarze oraz selekcjonerzy reprezentacji narodowych.

Michał Pol zdradził, jak głosował w FIFA The Best. "Ogólna wielkość"

Gala FIFA The Best będzie transmitowana na kanale YouTube światowej federacji. Start od godziny 19:00. Transmisja jest dostępna pod tym LINKIEM, a także poniżej po naciśnięciu opcji "Obejrzyj w YouTube". Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Bukmacherzy wskazali zwycięzcę FIFA The Best z trójki Lewandowski, Messi, Salah

Nominowani we wszystkich kategoriach plebiscytu FIFA The Best

PIŁKARZ ROKU

Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium),

Lionel Messi (Argentyna/FC Barcelona i Paris Saint-Germain),

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool FC),

PIŁKARKA ROKU

Jennifer Hermoso (Hiszpania/FC Barcelona),

Sam Kerr (Australia/Chelsea FC Women),

Alexia Putellas (Hiszpania/FC Barcelona),

BRAMKARZ ROKU

Gianluigi Donnarumma (Włochy/AC Milan i Paris Saint-Germain),

Edouard Mendy (Senegal/Chelsea FC),

Manuel Neuer (Niemcy/Bayern Monachium),

BRAMKARKA ROKU

Ann-Katrin Berger (Niemcy/Chelsea FC Women),

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain i Olympique Lyon),

Stephanie Lynn Marie Labbe (Kanada/FC Rosengard i Paris Saint-Germain),

TRENER ROKU W PIŁCE MĘŻCZYZN

Pep Guardiola (Hiszpania/Manchester City),

Roberto Mancini (Włochy/reprezentacja Włoch),

Thomas Tuchel (Niemcy/Chelsea FC),

TRENER ROKU W PIŁCE KOBIECEJ