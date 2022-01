Michał Pol zdradził, jak głosował w FIFA The Best. "Ogólna wielkość"

Robert Lewandowski znalazł się w czołowej trójce plebiscytu FIFA The Best w kategorii "piłkarz roku". Rywalami kapitana reprezentacji Polski są Leo Messi, reprezentujący PSG oraz Mohamed Salah z Liverpoolu. Zasady głosowania na piłkarza roku na gali FIFA The Best znacząco się różnią, w porównaniu do gali Złotej Piłki. Tutaj głosy oddają nie tylko kibice, ale też przedstawiciele mediów, kapitanowie oraz selekcjonerzy reprezentacji narodowych zrzeszonych w ramach światowej federacji piłkarskiej.

Michał Pol ujawnia, na kogo głosował na gali FIFA The Best. "Patrzę na ogólną większość"

Michał Pol rozmawiał z portalem WP Sportowe Fakty przed galą FIFA The Best. Pol jest jedynym reprezentantem polskich mediów w głosowaniu, które trwało od 22 listopada do 10 grudnia 2021 roku. Dziennikarz zdradził, na kogo oddał głos. "Teraz mogę ujawnić, że w tym roku głosowałem na Lewandowskiego, który powinien zdobyć też Złotą Piłkę. Był po prostu najlepszy na świecie, pobił legendarne rekordy i w każdym miesiącu roku nie było na niego mocnych. Głosowanie to dla mnie tylko zabawa" - powiedział.

Czym kierował się przy oddawaniu głosów? "Staram się patrzeć na ogólną większość zawodnika, ale też na to, co jego gola i gra daje klubowi czy reprezentacji. Uważam, że nie można tego wyodrębniać i same strzelone gole nie mogą być decydujące. Istotne dla mnie jest to, co one dawały" - dodał Pol. Czasem musiał jednak tłumaczyć się ze swoich głosów. "Po którymś plebiscycie, gdzie nie dałem Lewandowskiego w pierwszej trójce, przyjechała do mnie telewizja Republika. Pytali, dlaczego polski dziennikarz nie oddaje głosów na polskiego piłkarza" - stwierdził.

"Kiedyś to z kolei Robert stwierdził w jednym wywiadzie, że jak ma wygrać, jeżeli dziennikarz z Polski na niego nie głosuje. Mimo wszystko ja staram się oddawać głosy racjonalnie, nie kierując się patriotyzmem czy osobistymi sympatiami" - skwitował Pol. Gala FIFA The Best rozpocznie się w poniedziałek 24 stycznia o godzinie 19:00 w siedzibie federacji w szwajcarskim Zurychu. Transmisję tego wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.