Anglicy pewni wyników FIFA The Best. Lewandowski vs Messi vs Salah rozstrzygnięte - tak wygląda ich ranking

W poniedziałek dowiemy się, czy Robert Lewandowski sięgnie po raz drugi z rzędu tytuł Piłkarza Roku FIFA. Polak jest głównym faworytem do zdobycia nagrody. Kapitan reprezentacji Polski sięgnął po mistrzostwo Niemiec i Superpuchar Niemiec, a w całym 2021 roku strzelił 69 goli. W międzyczasie pobił historyczny rekord Gerda Muellera pod względem liczby strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi (41). Mimo tego Złotą Piłkę sprzątnął mu sprzed nosa Lionel Messi.

Gala FIFA The Best 2022. Gdzie i o której godzinie oglądać? [TRANSMISJA]

Czy tym razem będzie podobnie? Kilkanaście dni temu FIFA ogłosiła nazwiska trzech piłkarzy, którzy powalczą o miano najlepszego w ubiegłym roku. Wśród laureatów, poza Robertem Lewandowskim znalazł się właśnie Argentyńczyk oraz Mohamed Salah z Liverpoolu.

Robert Lewandowski na szczycie rankingu "Daily Mirror". A Messi dopiero trzeci

Swój ranking złożony z nominowanych piłkarzy stworzył angielski "Daily Mirror". Brytyjscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że nagroda należy się właśnie Lewandowskiemu. Przypomniano o wynikach Złotej Piłki i o tym, że po gali wielu ekspertów wyraziło swoje niezadowolenie z powodu rozstrzygnięcia.

"Polski snajper nigdy nie zdobył Złotej Piłki. Kontrowersyjnie przegrał z Messiem w 2021 roku, a rok wcześniej nagrodę anulowano. Lewandowski nie może przestać strzelać, nikt nie jest teraz bardziej zabójczy w światowym futbolu – jego niewiarygodne umiejętności sprawiły, że strzelił 48 goli w 40 występach w zeszłym sezonie, a w tym strzela jeszcze częściej - 34 gole w 26 meczach. W zeszłym roku pobił długoletni rekord strzelecki Gerda Mullera w Bundeslidze, strzelając 41 goli w 28 meczach. Lewandowski nie zdobył ważnego tytułu w Europie ani na arenie międzynarodowej, ale jego liczby mówią same za siebie i nikt nie może mu odebrać tytułu najlepszego piłkarza" – argumentują Brytyjczycy.

Na drugim miejscu znalazł się Mohamed Salah, a dopiero na trzecim Messi. Ponownie napisano, że zwycięstwo Argentyńczyka na gali Złotej Piłki było "kontrowersyjne". "Nie ma wątpliwości, że pozostaje jednym z najważniejszych graczy na najwyższym poziomie na świecie, ale mając 34 lata, jego moce nieuchronnie zaczynają słabnąć" – napisano w uzasadnieniu.

Legenda niemieckiej piłki: Lewandowski absolutnie zasłużył

Robert Lewandowski z szansą na drugie zwycięstwo z rzędu

Jeżeli Lewandowski sięgnie po nagrodę dla najlepszego piłkarza świata FIFA, to będzie to jego drugi triumf z rzędu w tym plebiscycie. Będzie to drugi taki przypadek w krótkiej historii konkursu (odbywa się on od 2016 roku, kiedy FIFA zrezygnowała ze współpracy z "France Football"). Pierwsze dwie edycje wygrał Cristiano Ronaldo. Poza nim triumfował także Luka Modrić i Leo Messi.

W głosowaniu na najlepszego piłkarza roku biorą udział obecni kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji narodowych, dziennikarze, a także internauci, którzy mogli głosować za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej FIFA. Wszystkie oddawane głosy mają taką samą wagę.

Podczas poniedziałkowej gali zostanie wybrany nie tylko najlepszy piłkarz ubiegłego roku. Głosowanie odbywało się również między innymi na najlepszych trenerów w przypadku kobiecego i męskiego futbolu czy też najlepszą bramkarkę i bramkarza.

Ranking najlepszych piłkarzy świata według "Daily Mirror"