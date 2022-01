Kacper Przybyłko po strzeleniu 17 goli chce zmienić klub. I podaje jego nazwę

Kacper Przybyłko może znajduje się nieco poza radarem polskich kibiców, ale znakomicie radzi sobie w MLS: w minionym sezonie strzelił 12 goli i zaliczył trzy asysty w 34 meczach fazy zasadniczej MLS w Philadelphii Union. W trzech meczach playoffów nie strzelił ani jednego gola, ale dołożył jeszcze pięć trafień i dwie asysty w Lidze Mistrzów CONCACAF (jego zespół odpadł w półfinale po dwóch porażkach 0:2 w półfinale z meksykańską CD Americą). Dobra gra byłego piłkarza FC Koeln, Arminii Bielefeld, Greutheru Fuerth oraz Kaiserslautern nie uciekła uwadze innych, większych klubów w MLS.

W rozmowie z "Kanałem Sportowym" Przybyłko przyznał, że interesują się nim kluby z Europy oraz z MLS i jest zdecydowany na jedną z nich:

Nie będę ukrywał – zgłosiło się Chicago Fire, oferta jest na stole w klubie. Dyrektorzy sportowi będą ze sobą rozmawiać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja chciałbym tę ofertę przyjąć. Mam tam gwarantowany kontrakt na dłuższy czas. W Europie mógłbym zarobić więcej, albo tyle samo. Mogą natomiast usłyszeć, jak dzisiaj o tym mówię, że chcę tam iść i mieć gwarantowany kontrakt.

Kacper Przybyłko: Chicago daje mi gwarantowaną umowę

I dodał: - Jestem tutaj najskuteczniejszym napastnikiem od trzech lat, strzelam te bramki. Trener we mnie wierzy. Jednak jeśli chodzi o taki kontakt z władzami… Cóż, cała jedenastka ma gwarantowany kontrakt, a ja muszę walczyć o te „opcje" [co roku klub może rozwiązać z nim umowę - dop. red.]. To jest stres, presja, którą mam cały rok. Nie mogę doznać kontuzji, kiedy to w futbolu się przecież zdarza. Poprosiłem o gwarantowaną umowę, lecz nic się w tym kierunku nie wydarzyło. Chicago mi dało taki kontrakt i bardzo się z tego cieszę.

28-letni Przybyłko łącznie rozegrał w Philadelphii Union 96 meczów, w których strzelił 40 goli i zaliczył 14 asyst. Nigdy nie zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski, za to rozegrał 10 meczów (strzelił pięć goli) w kadrze do lat 21. Philadelphia Union zajęła drugie miejsce w konferencji zachodniej w minionym sezonie 2021, po czym przegrała w finale konferencji z New York City 1:2. Chicago Fire poradziło sobie dużo gorzej - zajęło 12. miejsce (z 14) w konferencji zachodniej i nie awansowało do play-offów.