Szok na PNA! Mistrz Afryki nad przepaścią. 35 meczów i brutalny koniec

Bramka Estebana Obianga w 70. minucie meczu Algieria - Gwinea Równikowa (0:1) sprawiła, że mistrzowie Afryki znaleźli się nad przepaścią. Na rozgrywanym w Kamerunie Pucharze Narodów Afryki broniący tytułu Algierczycy zdobyli w dwóch meczach ze Sierra Leone i Gwineą Równikową tylko jeden punkt i nie strzelili ani jednego gola.

REKLAMA

Zobacz wideo "Adam Nawałka ma poparcie grubych ryb w reprezentacji Polski"

Dzieje się tak, mimo że w zespole Algierii gwiazd afrykańskiej piłki nie brakuje. Riyad Mahrez, Ismael Bennacer, Sofiane Feghouli, Said Benrahma czy Yacine Brahimi to tylko niektóre z nich. Teraz jednak, aby awansować do 1/8 finału, Algieria będzie musiała w swoim ostatnim spotkaniu pokonać prowadzące w tabeli grupy D Wybrzeże Kości Słoniowej (czwartek 17:00), a po dwóch pierwszych swoich meczach mistrzowie Afryki nie mogą być optymistami.

Efektowna seria Algierii przerwana. Ale ile meczów ona wynosi?

Porażka z Gwineą Równikową 0:1 przerwała też efektowną serię Algierii bez porażki. Zdaniem Algierczyków, było to aż 35 meczów. Do rekordu Włochów z lat 2018-21, wynoszącego 37 spotkań, brakowałoby wówczas zaledwie dwóch spotkań.

Co ciekawe, Algieria nie wlicza do tego bilansu zwycięskiego turnieju FIFA Arab Cup, który odbył się na przełomie listopada i grudnia. Algierczycy zaliczyli w nim cztery zwycięstwa i dwa remisy, co daje sześć kolejnych meczów bez porażki. Jednak i oni sami nie chcą tego sobie zaliczać, gdyż na ten turniej, który nie odbywał się w oficjalnym terminie FIFA, drużyny wysyłały składy bez swoich najsilniejszych zawodników, którzy zostali w swoich klubach.

No to chyba mamy interwencję sezonu! Cuda w Pucharze Narodów Afryki [WIDEO]

Jednak dla FIFA te wyliczenia Algierczyków nie mają żadnego znaczenia, gdyż jak podaje portal Sporting News, światowa federacja naliczyła Algierii tylko 25 meczów bez porażki. Skąd aż taka różnica? Wszystko dlatego, że Algierczycy w swoich wyliczeniach nie uwzględniają przegranej z Marokiem 0:3 z października 2019 roku w eliminacjach Mistrzostw Narodów Afryki.

Rozgrywki te, podobnie jak FIFA Arab Cup, odbywały się bez najlepszych afrykańskich zawodników, ale skoro reprezentacje narodowe ze sobą rywalizowały, FIFA nie zamierza dzielić meczów oficjalnych na lepsze i gorsze. Porażka Algierii z Gwineą Równikową sprawiła jednak, że to wszystko przestało mieć większe znaczenie.

W tabeli grupy D Pucharu Narodów Afryki po dwóch kolejkach prowadzi Wybrzeże Kości Słoniowej (4 punkty) przed Gwineą Równikową (3) i Sierra Leone (2). Algieria jest ostatnia z jednym punktem. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup i cztery z sześciu z trzech miejsc, ale niemal pewne jest, że do awansu z trzeciej pozycji potrzebne będą minimum trzy punkty, dlatego też Algieria musi w czwartkowe popołudnie zwyciężyć z WKS.