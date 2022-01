Bramkarz WKS zapadł się pod ziemię ze wstydu. 93. minuta, a on ogłupiał [WIDEO]

W niedzielę rozegrane zostały kolejne spotkania drugiej kolejki fazy grupowej Pucharu Narodów Afryki. W jednym z nich Wybrzeże Kości Słoniowej, które jest jednym z głównych faworytów do triumfu w całym turnieju, mierzyło się na stadionie w Douali ze Sierra Leone. Wszystko wskazywało więc na to, że to drużyna Patrice'a Beaumelle'a powinna wyjść zwycięsko z tego spotkania, chociaż ich przeciwnicy pokazali już, że potrafią sprawić niespodziankę, remisując w pierwszym grupowym spotkaniu z Algierią 0:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Koszmarna interwencja bramkarza. Kuriozalna sytuacja w PNA

Spotkanie w Douali rozpoczęło się jednak zgodnie z oczekiwaniami i to drużyna WKS miała sporą przewagę. Zaowocowało to wywalczeniem rzutu karnego już po 12. minutach spotkania, ale nie wykorzystał do Franck Kessie. Jednak to, co się nie udało z 11 metrów pomocnikowi Milanu, udało się w 25. minucie Sebastienowi Hallerowi. Do przerwy na tablicy wyników było więc 1:0.

Marcin Najman tłumaczy się i wypalił: Lewandowski też grał dla przestępcy

Na samym początku drugiej połowy doszło do niespodziewanego zwrotu akcji, ponieważ drużyna Sierra Leone wyrównała dzięki trafieniu Musy Noaha Kamary. Jednak już dziesięć minut później Iworyjczyków na prowadzenie wyprowadził Nicolas Pepe. Do ostatnich sekund obraz gry się nie zmienił i to drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej prowadziła grę.

"Adam Nawałka ma poparcie grubych ryb w reprezentacji Polski"

W ostatniej minucie doliczonego czasu gry wydawało się już, że spotkanie zakończy się zwycięstwem WKS, ale wtedy kompletnego zaćmienia doznał bramkarz Badra Ali Sangare. Golkiper otrzymał dość nieprzyjemne podanie od jednego z kolegów, ale z daleka od światła bramki. 35-latkowi nie udało się jednak chwycić piłki i ta nieszczęśliwie wyślizgnęła mu się prosto pod nogi rywala. Ten odegrał do Alhaija Kamary, który pomimo ofiarnej interwencji obrońców rywali wpakował piłkę do pustej bramki. Kibice oglądający to spotkanie nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Sangare natomiast był kompletnie załamany swoją interwencją i wyglądał, jakby chciał zapaść się pod ziemię ze wstydu.

Tabela grupy E Pucharu Narodów Afryki po 2. kolejce

Wybrzeże Kości Słoniowej 2 mecze, bilans 3:2, 4 punkty Gwinea Równikowa 2, 1:1, 3 pkt Sierra Leone 2, 2:2, 2 pkt Algieria 2, 0:1, 1 pkt

Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z grup oraz cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc.